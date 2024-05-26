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掰了？傳三星產晶片散熱、效率受影響 Google Pixel 10晶片將轉單台積電

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
Android Authority報導，Google Tensor G5可能將委由台積電生產，並搭上2025年推出的Pixel 10系列手機。美聯社
Android Authority報導，Google Tensor G5可能將委由台積電生產，並搭上2025年推出的Pixel 10系列手機。美聯社

Android Authority報導，Google Tensor G5可能將委由台積電生產，並搭上2025年推出的Pixel 10系列手機。

報導指出，Google自研的Tensor處理器，從2021年的第一代產品以來，都與三星晶片部門密切合作。Tensor處理器在多數情況下都表現不錯，但在散熱和效率上絕對受到影響，因三星的晶圓代工近期一直無法匹敵台積電。

所幸這種情況很快將改變。雖然Pixel 9搭載的Tensor G4仍將由三星製造，但近期有消息指出，Tensor G5將由台積電代工，成為首款沒有三星幫助的Google晶片。透過公開的貿易資料，Android Authority團隊可以證實這則傳言的真實性。

當企業進出口時，需提交資料申報貨物的內容、價值和類型。Tensor G5樣品晶片的載貨清單寫著「LGA」，可能是Tensor G5代號「Laguna Beach」的縮寫，且上面直接提到TSMC和台積電獨有的封裝技術InFO POP。

晶片修正版本是「A0」，代表最早的版本，可能會在發布前進行修正。「OTP, V1」表示晶片中一次性可編程資料的最早版本。「NPI-OPEN」進一步證實這是該晶片非常早期的樣品。由於G5距離推出還有約16個月的時間，這顆晶片如今還在樣品測試階段，實屬合理。

最後一件可以從中得知的資訊是，出口商是Google台灣分公司，進口商是印度一家名為Tessolve Semiconductor的公司；後者是專注於半導體解決方案（包括驗證和測試）的公司。Google可能與Tessolve合作，以轉移先前三星做的部分工作。

Google Pixel 三星 半導體 台積電 晶片

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