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特斯拉董事會提馬斯克天價薪酬案 顧問公司急籲股東：別通過

中央社／ 紐約25日綜合外電報導
代理諮詢公司Glass Lewis今天呼籲特斯拉股東，對執行長馬斯克的560億美元薪酬方案投下反對票。這項方案如果通過，將成為美國企業界最高額的執行長薪酬。美聯社
代理諮詢公司Glass Lewis今天呼籲特斯拉股東，對執行長馬斯克的560億美元薪酬方案投下反對票。這項方案如果通過，將成為美國企業界最高額的執行長薪酬。美聯社

代理諮詢公司Glass Lewis今天呼籲特斯拉（Tesla）股東，對執行長馬斯克的560億美元薪酬方案投下反對票。這項方案如果通過，將成為美國企業界最高額的執行長薪酬。

報告列舉報酬「過高」、執行時帶來的稀釋效應、以及股權過度集中等，還提到馬斯克（Elon Musk）「一系列曠日費時的計畫」，包括收購推特（Twitter，現在改名X）等。

這項薪酬方案是由特斯拉董事會提出，外界常常批評特斯拉董事會都是馬斯克的人馬。薪酬方案內並沒有薪資或現金獎金，而是根據特斯拉的市值估計會從2018年起的10年後升至6500億美元來計算報酬。

倫敦證券交易所集團（LSEG）資料顯示，特斯拉目前市值約5716億美元。

德拉瓦州商業法院首席法官麥考米克（Kathaleen McCormick）1月間宣布原本的薪酬方案無效，之後馬斯克試圖把特斯拉的註冊地從德拉瓦州遷至德州。

Glass Lewis也批評把公司遷往德州會對股東產生「不確定的利益與額外風險」。

特斯拉 薪資 馬斯克

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