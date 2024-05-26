私募基金從禿鷹變成救星 大型金控：有助日股中長期動能

日股前景可期，現在連私募基金都大舉進場加持，對此一家大型金控內部最新評估報告指出，以往私募基金對上市企業多扮演禿鷹「角色」，但現在搖身一變成為「救星」大舉進場投資日本企業，也使日股未來上漲空間更大。

其中，早已進場的美系私募基金凱雷，上周宣布旗下第五檔日本基金已募集完畢，高達4300億日圓，等值27億美元，比前一檔大增70%；法人指出，凱雷這次主要投資科技媒體通訊（TMT）、消費零售醫療及製造業，是因應更多日本企業選擇分拆旗下業務以提升營運績效及股東權益。而凱雷也在本月20日宣布以400億日圓發起對日本肯德基收購邀約。

不只凱雷，另一個私募基金貝恩資本也同樣看好日股，已計畫在未來5年將對日本的投資規模，倍增至100億美元。

這家大型金控分析，過去日本看待私募基金態度保守，因為私募基金在日本就直接被稱為「禿鷹」，但近幾年來，日本企業重整過程中，私募基金卻扮演越來越重要的角色，日本政府亦以較開放態度看待，著名的代表作包括了東芝旗下記憶體事業出售是由貝恩牽頭包括蘋果、海力士等股東在內的聯盟，另外，日立製作所為推動公司業務數位轉型，自2017年起陸續將旗下與IT關聯性低的業務分割出售，日立金屬則以75億美元出售給貝恩為首的投資聯盟，另外，日立物流則以47億美元出售給另一個私募巨頭KKR。

這家大型金控認為，私募基金的加入，有助於日本企業推動中長期的改革，亦即，分拆非核心事業，轉而壯大既有或跨足新興事業，這個比短期的提高股票回購額度、盈餘配發增加更為重要，而私募基金的加入可以加快整個過程，此外，對日本投行業，例如野村證券、大和證券都有加分作用，也將因為外溢作用點火更多日股表現。