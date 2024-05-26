戰略競爭加劇 美取消中國最惠國待遇呼聲再起

隨著美中之間日益激烈的戰略競爭擴至各領域，取消對中國「永久正常貿易關係」的呼聲再起；但專家說，如此不僅是對中國發動經濟戰的訊號，也會擾亂全球經濟，對實現美國目標適得其反。

據美國之音中文網25日發自華府的報導，美國國會授權成立的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）近日針對取消對中國「永久正常貿易關係」（Permanent Normal Trade Relations，PNTR）的可行性議題舉行聽證會。

USCC主席克里夫蘭（Robin Cleveland）在會中指出，「越來越多的共識是，中國不應從美國的PNTR中受益，原因有許多，包括中國的不公平貿易行為、他們成為美國的對手而非合作者等」。

報導說，隨著美中之間日益激烈的戰略競爭正擴展到經貿關係等各個領域，要求取消美國給予中國永久正常貿易關係地位的呼聲越來越大。

PNTR過去稱為最惠國待遇，美國於2000年給予中國PNTR，為翌年中國加入世界貿易組織（WTO）鋪路。

美眾議院「中國問題特別委員會」以及美中經濟暨安全檢討委員會都建議取消對中國的PNTR，參眾兩院的共和黨議員甚至提出取消這一地位的法案。

克里夫蘭說，在某種程度上，美國與中國在許多方面不再有正常的貿易關係，負責貿易立法的國會應該站出來明確表明，「我們將取消中國的PNTR地位，但我們不會採取斷崖式的作法，將分階段進行」。

對此，皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute）資深研究員勒夫利（Mary E. Lovely）持不同看法。

她認為，美國基本上已放棄對中國的最惠國關稅，但正式取消不僅是對中國發動經濟戰的訊號，也將對全球經濟造成嚴重干擾。

勒夫利說，美國應該讓中國履行對於世貿組織的義務。美國在世貿組織對中國提起訴訟後，中國若輸了官司，都遵守了有關裁定結果，但美國已有7年未在世貿組織對中國提訴。

這位經貿專家並認為，取消對中國的正常貿易關係還會帶來其他方面的問題。

她說，「取消永久性正常貿易關係的另一個問題是，我們不能像現在這樣選擇對中國徵收什麼樣的關稅。我們必須根據（1930年關稅法的）第二部分來加徵關稅...這些稅率在某些商品上低，在製造業產品上高。再說，我們不知道這會給美國企業和消費者帶來什麼代價」。

勒夫利進一步分析，美國若採取這個行動，美國的盟友不會跟進，因為世貿組織不僅對歐盟至關重要，對日本、韓國和美國的其他主要盟友也至關重要。

她認為，這些盟友不但不會跟隨美國，還會轉向別處，這將「進一步孤立和削弱美國的領導地位」，影響美國在各個方面的領導地位，包括軍事和安全合作。