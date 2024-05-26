以哈有望下周重啟停火談判 哈瑪斯否認有具體日期

路透報導，一位知情官員不具名透露，繼美以情報機構負責人和卡達總理會面後，以色列和哈瑪斯有望在下周重啟停火談判，不過哈瑪斯否認有具體日期，而雙方在加薩全境持續交火。

拒絕透露姓名和國籍的這名官員透露，以色列情報單位莫薩德局長巴尼亞（David Barnea）、美國中央情報局負責人伯恩斯（William Burns）與卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani）會面後，決定下周重啟以哈停火談判，「接下來一周將就埃及、卡達和美國等斡旋代表提出的新協議重啟談判。」

不過，一名哈瑪斯官員稍後否認以色列媒體稱28日將在開羅進行談判，並向路透表示「沒有日期」。

以哈戰爭至今超過7個多月，斡旋代表依舊難以取得進展。

另一方面，儘管國際法院24日裁決要求以色列停止對拉法行動，以色列國防軍依舊持續對加薩全境的軍事行動。

以軍和哈瑪斯均透露，雙方在加薩北部賈巴利亞（Jabalia）持續交戰，以軍24日亦表示在拉法南部擊殺若干武裝分子、剷除部分地道系統。