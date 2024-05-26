聽新聞
test
0:00 / 0:00

美儲能電池安裝 大增

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
隨著巨型電池協助改善再生能源供電不穩定的情況，未來美國電力使用面貌將煥然一新。（美聯社）
隨著巨型電池協助改善再生能源供電不穩定的情況，未來美國電力使用面貌將煥然一新。（美聯社）

從加州、德州到亞利桑納州，全美各地電力公司紛紛採用貨櫃般大的巨型電池儲存電力，以克服風力和太陽能發電斷斷續續的問題。隨著巨型電池協助改善再生能源供電不穩定的情況，未來美國電力使用面貌將煥然一新。

加州2020年以來安裝的巨型電池比任何地方都多，僅中國大陸除外。這些電池在白天吸收過剩太陽能儲存備用。以往，在夜晚需求尖峰時段，電力公司常燃燒更多天然氣或其他化石燃料補足供電缺口，如今加州電網已擁有10,000MW（千瓩）電池裝置容量，足以對千萬戶家庭供電數小時。

研究公司BloombergNEF美國電力分析主管Helen Kou表示，從加州可一窺供電網的未來，「電池正從原先的小眾應用，迅速變成把大量再生能源移向尖峰需求時段」。

過去三年來，加入全美輸電網的電池儲能容量已成長十倍，如今達到16,000MW。預計今年可望再度擴增將近一倍，其中以德州、加州和亞利桑納州成長最可觀。

電網儲能電池大多採用鋰離子技術，過去十年來，電動車產業快速擴張使電池成本降低80%，用於大規模儲電已有競爭力。美國聯邦補貼也是一大推手。

加州訂有雄偉的氣候目標，盼能在2045年前達成電力100%來自零排碳來源的目標，因而倚重巨型電池。加州官員擬在2035年前把電池裝置容量再提高近兩倍。

電力公司AES執行長葛魯斯基說：「能源儲存的未來一片光明，若希望更多再生能源加入電網，就需要更多的電池，否則辦不到。」

採用電池也有助紓解熱浪和野火形成的供電壓力。加州獨立電力調度中心（CAISO）執行董事菲利浦斯說：「去年夏季就發揮了作用，讓我們能應付高負載日子，以及野火燒毀一些輸電線路的日子。」

其他州紛紛跟進。在亞利桑納州和喬治亞州，公用事業公司計劃安裝數千MW電池容量，協助因應資料中心及工廠的需求。

再生能源 德州 美國

延伸閱讀

行政院視察桃園供電未獲通知 張善政：相信不是刻意的

台電喊桃園變電所不足 凌濤酸：在怪鄭文燦？

卓榮泰今赴桃園視察台電 凌濤：設施蓋了就解決供電不穩？

桃園頻傳供電異常 卓榮泰赴龜山視察力求穩定供電

相關新聞

費半衝高輝達、台積ADR攻頂 美股三大指數擺脫5月魔咒

輝達（NVIDIA）上周五（24日）挾業績強勁的餘威繼續上漲，與台積電ADR同創新高，也帶動費城半導體指數和那斯達克綜合...

美儲能電池安裝 大增

從加州、德州到亞利桑納州，全美各地電力公司紛紛採用貨櫃般大的巨型電池儲存電力，以克服風力和太陽能發電斷斷續續的問題。隨著...

G7擬施壓大陸減少產業補貼 重申反對匯率劇烈波動

七大工業國（G7）財金首長會後公報草案顯示，G7擬採取統一陣線，施壓中國大陸減少產業補貼，並重申反對匯率劇烈波動。

美股債改採T+1制加速交割 匯市仍維持T+2

美國股債市從28日起，將改為「T+1」制，也就是交割期限從目前的兩個工作天，減為一天。這可以加快交易速度，釋出更多流動性...

核能馬拉松式審批 惹議

近年來小型模組化反應爐（SMR）引起各國興趣，能源產業也寄以厚望，但動輒數年的政府馬拉松式審批流程，恐將影響這種新一代核...

美大刀砍陸關稅豁免商品

美國貿易代表署（USTR）24日宣布，總統拜登將恢復對數百項中國大陸進口商品徵收關稅，以提高戰略性產業的關稅、保護美國製...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。