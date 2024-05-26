核能馬拉松式審批 惹議

近年來小型模組化反應爐（SMR）引起各國興趣，能源產業也寄以厚望，但動輒數年的政府馬拉松式審批流程，恐將影響這種新一代核能技術的商業化與廣泛使用，調整與統一各國監管標準的聲浪日漸高漲。

勞斯萊斯（Rolls-Royce）兩年前向英國核能管理局（ONR）提交一款SMR計畫，該公司主管預期，ONR將花四年半時間評估其設計的安全性，而其他國家的批准流程更耗時。該公司已與許多開發商及官員支持在全球推動核能監管改革。

英國金融時報（FT）報導，自2022年以來國際原子能總署（IAEA）一直致力於協調監管標準和流程。但美國核能管理委員會（NRC）前主席麥克法蘭說：「各國的監管方法不同，起始點也不一樣。」「你可以分享資訊及嘗試校準，但每個地方的監管機制絕不會相同。」

國際能源署（IEA）估計，在2050年以前核能裝置容量將須增加一倍以上，才能夠達成淨零排碳目標。在去年11月舉行的聯合國氣候變遷大會，包括美國、阿聯在內超過20個國家同意致力將核能裝置容量增加兩倍。

開發商認為，SMR的大型零組件都是預先在工廠內製造，而非在現場建造，使業者更容易部署，成本也會跟著下滑，政界人士及投資人對這種前景甚感興趣。

核能機構指出，目前正在開發60到70座SMR，但只有三座獲得營運許可，包括中國與俄羅斯各一個，以及日本的一座試驗反應爐。支持者擔心，目前的監管可能會阻礙其他計畫的推出。

IAEA署長葛羅西表示：「為使這種商業模式成功，我們需要適應新環境的監管方法。」

IAEA日前與來自29個國家的監管機構和開發商參與舉行會談，討論了資訊共享和如何加強合作等領域，包括研議在一個全球架構下初步審查核反應計畫，以減少國家批准的時間。

在國際致力於監管改革之際，NRC已採取措施加速國內SMR的審批。由微軟創辦人蓋茲成立的下一代反應爐公司TerraPower將成為範例。該公司本月向NRC申請了許可證，以興建第一座使用液態鈉做為冷卻劑的商用核電廠。