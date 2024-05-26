美修訂法規鼓勵電網升級 聯邦監管機構促開發商建置輸電線路

為了振興不堪負荷的電網，美國聯邦監管機構最近通過新修訂法規，鼓勵建置數千哩的新高壓電線路，使開發商更容易引進風電與太陽能，以滿足不斷飆升的用電需求。

聯邦能源管理委員會（FERC）通過的這套新規定，是美國政府多年來升級與擴大脆弱電網的最重大嘗試。這套耗時兩年制定的新法規，要求全國電網營運商確認未來20年的需求，同時須考量能源結構變化、各州對風能和太陽能的需求，以及極端天氣風險等因素。

電網規劃者將須評估新輸電線路的優缺點，例如能否減少電力成本或降低停電的風險，以及擬定客戶和企業分攤這些輸電線路成本的方法。但這項新法規可能需要數年時間才會有成效，而且FERC也可能面臨來自擔心成本上升的州政府所提出的挑戰。

專家說，目前正在建造的高壓電線根本不夠用，升高了美國面臨極端天氣導致的停電風險，同時也使轉向再生能源之路更加顛簸。磨損的輸電基礎設施正在損害經濟活動，並使美國許多地區經常出現電力短缺。專家並表示，這個由電線和傳輸站組成的電網也跟不上太陽能和風電的成長步伐。FERC說，營運商很少進行長期規劃，是電網擴張速度緩慢的主因之一。

FERC主席菲利普斯說：「我們的電網正面臨生死關頭的時刻。」他說，資料中心的用電激增、乾淨技術工業製造的本土化，以及擺脫化石燃料的轉型，這些對電力的新需求正在將美國的電力系統推向崩潰邊緣。

與此同時，新輸電基礎設施的興建一直呈現牛步化。美國的能源業者已提出逾1.1萬個風能、太陽能及電池相關計畫，但許多計畫仍處於懸而未決的狀態，因為沒有足夠的電網可供傳輸。

拜登政府說，須在2035年前增建數萬哩的電路線，才能滿足需求並且達成氣候目標。但自2013年以來，美國建置的輸電線大幅下滑，2013年增加了4,000哩，但如今每年連增建1,000哩都很吃力。

由普林斯頓大學教授簡金斯（Jesse Jenkins）領導的一個科學家團體在報告中示警，如果輸電線的建置步伐未能大幅加速，美國在2030年前可能會喪失拜登總統簽署的氣候法（通膨削減法）中80%的潛在碳減排量。