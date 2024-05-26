輝達稱冠美百大品牌聲譽榜

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

最新公布的美國百大品牌聲譽排行榜顯示，人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）一口氣從榜外躍居到第一名，量販賣場好市多（Costco）則跌出前十名。

CNBC報導，據Axios媒體公司和哈里斯民調（Harris Poll）最新公布的2024年排行，美國百大品牌聲譽排行榜前十名的企業依序為：輝達、3M、富達投資（Fidelity）、Sony、愛迪達（Adidas）、金融服務集團USAA、本田汽車、戶外服裝公司Patagonia、蘋果，以及三星。

輝達的奪冠凸顯出這家公司是多麼快速地躍進到大眾的視野裡：這家如今市值已超越2.5兆美元的科技大廠，去年甚至根本不在這份百大品牌排名當中。

富比世雜誌指出，輝達的成功已讓執行長黃仁勳成為全球前二十大富豪之一，他的財富淨值估計已超過900億美元。

輝達和第二名的3M，是這份榜單唯二在名聲評比方面獲得「優良」的公司。3M販售無痕掛鉤、膠帶等消費性產品，市值約為550億美元。

今年排名也讓人感受到風水輪流轉：去年榜首的Patagonia，今年落到第八名；其他去年排名前五名的消費者品牌，包括好市多、喬氏超市和美式速食店Chick-fil-A，今年分別落到第11、第13和第21名，名聲評比也從去年的「優良」降級為「非常好」。去年排名第三的農業機械公司強鹿（John Deere），今年更是直接掉到百名之外。

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