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農作物價指數收復今年跌幅 糧食通膨疑慮再起
在乾旱、霜害和暴雨等不良天候引發市場對小麥、咖啡豆等作物歉收的擔憂之際，一項追蹤主要農作物價格的指數已收復今年來跌幅，再度引發糧食通膨疑慮。
彭博資訊報導，追蹤九項農作物大宗商品的彭博農業現貨指數，已上漲至比去年同期還高的水準，更創去年7月來最高單周漲幅。
雖然這項指數距離2022年高峰還有一大段距離，但由於市面上生鮮食品價格已凍漲一段時間，這波漲勢最終可能導致從麵包到飲料等食品的消費者物價上漲。
滙豐首席全球大宗商品經濟學家布洛克斯漢說，氣候變遷和地緣政治擔憂可能持續推升農作物價格。
芝加哥小麥7月期貨24日盤中一度上漲至每英斗7.06美元，接近去年7月來最高，澳洲和俄羅斯等主要小麥出口國天候不佳，加劇供應疑慮。澳洲聯邦銀行永續和農業經濟副主任馮茲涅森斯基說，小麥最大出口國俄羅斯的收成展望未來幾周可能進一步惡化。
彭博指數當中的另一項作物羅布斯塔咖啡豆上周價格大漲約9%，是去年12月來最大漲幅。
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