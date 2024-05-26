輝達分割股票有望掀風潮 美銀：拆股一年內報酬上看25%

美銀（BofA）發表報告指出，輝達（Nvidia）上周宣布分割股票，可能引發其他科技公司跟進。美銀點名博通、美超微等36家股價在500美元以上的標普500指數成分股，或許就會是後續拆股梯隊。

另外，因AI題材成為飆股的資料中心伺服器製造商美超微（Super Micro），6月28日收盤後將與另外37家公司一起被納入羅素1000大型股指數。富時24日公告，因年度調整成分股，美超微、Microstrategy等38檔股票新加入羅素1000大型股指數，美超微是權重最高的一檔。

輝達股價走勢 圖／經濟日報提供

美超微目前市值517億美元，3月時已被納入標普500指數成分股。過去12個月，股價狂漲430%。美銀分析輝達拆股效應時表示，美股科技七雄裡的微軟、臉書母公司Meta Platforms這兩家公司，也接近傾向拆股的500美元門檻。

美銀以策略師伍達德（Jared Woodard）領銜的報告寫道：「高價股票通常是發出拆股公告的主要候選者，管理團隊可能認為，把股價降低一點能夠擴大股票持有群體。」

美銀列出的潛在拆股名單包括各個行業。美銀說，由股價來看，美超微、博通、Netflix、ServiceNow，以及股價已超過3,500美元的線上旅行社Booking Holdings都很有可能跟進宣布分割股票。汽車零件零售商AutoZone，製藥公司Regeneron Pharmaceuticals、禮來也都是高價股。

其中Booking Holdings被認為可能排在有意拆股的前排，除了股價超高，今年稍早，公司首次派發股利，就是有利股東的行動。

美銀將拆股視為「股價力道標誌」，報告提及股票在拆股後的一年中，往往有強勁的回報。「從歷史看，在宣布拆股後的12個月內，股票的總報酬率為25%，而大盤指數的報酬率為12%」。不過美銀提醒，公司分割股票後不能確保一定會超越大盤，拆股雖可能助長股票走強，但如果面臨艱難的環境，股價仍可能受困。

輝達此次拆股是近幾年來第二次，三年前該公司宣布一股拆四股；其他近年拆分過股票的科技大咖包括蘋果和特斯拉。連鎖速食餐廳Chipotle Mexican Grill今年早些時候，宣布了開創歷史的一股拆50股計畫。



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