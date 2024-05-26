費半衝高輝達、台積ADR攻頂 美股三大指數擺脫5月魔咒

輝達（NVIDIA）上周五（24日）挾業績強勁的餘威繼續上漲，與台積電（2330）ADR同創新高，也帶動費城半導體指數和那斯達克綜合指數刷新新高水準。如今能擋得了美股漲勢的，只剩下頑強的通膨數字，市場將聚焦本周五公布的4月個人消費支出（PCE）核心物價指數。

費半指數上周五大漲1.9%，突破3月7日創下的收盤新高。除輝達大漲2.6%、延續前一日逾9%的漲勢外，高通和超微（AMD）也在分析師調高目標股價的追捧下分別大漲4.3%和3.7%。台積電ADR上漲1.9%，收在歷史最高的160美元。

那斯達克綜合指數上周五也漲1.1%，連續五周收紅。標普500指數連跌二日後反彈，上漲0.7%，道瓊工業指數微漲不到0.1%。

美股本周一逢陣亡將士紀念日休市一日、本月只剩下四個交易日，美股三大指數也擺脫5月賣股魔咒，邁向今年來最佳單月表現，其中標普500指數上漲5.3%。

美國公債上周五價格有漲有跌，10年期公債殖利率由前一周的4.419%升至4.471%，成為美股震盪的一大變數。

密西根大學最新調查顯示，美國消費者預期未來一年物價上漲3.3%，低於本月初預期的3.5%，讓投資人鬆一口氣。

本周五將公布Fed偏好的通膨指標──4月核心PCE平減指數，預料降至今年最低水準2.8%。LPL Financial首席全球策略師克洛斯比認為，如果實際數字低於預期，將為市場帶來一大利多，「即使PCE保持穩定，市場也可能對通膨受到控制感到滿意」。

此外，企業獲利前展望也不錯。據FactSet統計，分析師預測標準普爾500指數今年獲利成長11%，2025年成長14%。

Laffer Tengler 投資公司執行長暨投資長騰格勒說：「即使Fed更長時間維持較高利率，不代表股市就漲不動。「我確信現正處於多頭，且才剛開始。」

通膨數據仍將是左右今年後半場走勢的關鍵，也將決定公債殖利率走向以及相對於股票的吸引力。