美股債改採T+1制加速交割 匯市仍維持T+2

美國股債市從28日起，將改為「T+1」制，也就是交割期限從目前的兩個工作天，減為一天。這可以加快交易速度，釋出更多流動性。

證券商現行的交割期限為「T+2」，意思是從購買股票到完成交割，即股票正式轉入買方帳戶、賣方也收到現金，需要兩個工作天。美國自2017年以來，一直實施T+2制。

美國股債市交割時間減半Q&A 圖／經濟日報提供

美國金融市場28日起將採行「T+1」制，只需一個工作日就能完成交割。證管會（SEC）主席詹斯勒說：「對周一賣股的普通投資人來說，縮短交割期限，將讓他們周二就拿到錢。這可使市場資金流更有彈性、更即時、更有序。」

新規定適用於股票、債券、市政證券、ETF、部分共同基金、交易所買賣的有限合夥公司。證券商與註冊投資顧問也須遵守新的紀錄保存規定。

部分投資人表示，交割期限縮減，好處是能向市場釋出更多流動性，並減少保證金波動，可降低交易完成前的違約機率。清算所會向交易者收取保證金，確保他們有能力進行交易。

金融服務商Baird主管說：「假設一切順利，沒有看到任何小失誤，改採T+1制將替生態系統、法人、散戶，帶來全面性好處。」

但新制也有挑戰，金融業者籌錢購股、召回借券、修正交易失誤的時間也會變少，這可能會提高交割失敗的風險，並增加交易成本。外匯市場仍維持T+2制。

美國證券業暨金融市場協會（SIFMA）指出，市場參與者調適更快的交割速度之時，交易失敗的情況，預料會暫時會增加。2017年9月交割期限從三天縮至兩天時，曾發生過此種狀況，但失敗率應該只會小幅攀高，而且很快就能解決。

美國縮減交割期限，部分原因是2021年迷因股狂潮時，遊戲驛站和連鎖電影院AMC股票飆上驚人高點。當時券商羅賓漢暫停遊戲驛站等的交易，並怪罪T+2制，推升了對券商的保證金要求。美國不是第一個推行T+1制的國家，印度去年1月就已實施，未來並打算改為T+0。加拿大、墨西哥、阿根廷則趕在美國新制上路前一天，於27日實行T+1。