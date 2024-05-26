陸數百產品 美將復徵關稅

美國貿易代表署（USTR）廿四日宣布，總統拜登將恢復對數百項中國大陸進口商品徵收關稅，以提高戰略性產業的關稅、保護美國製造業。終結關稅豁免的產品包括印刷電路板零組件、電動機車與天然石墨等。

彭博資訊報導，USTR上周五表示，四百種獲得關稅豁免的產品中，將讓大約一半產品豁免到期終止。當局還表示，一六四項豁免將延長到明年五月。所有原定於本月底到期的豁免都將延長至六月十四日，為不再獲得豁免的產品提供過渡期。

這代表特定中國進口品將繼續免徵進口關稅，包括飼養動物的機器、直流馬達、血壓監測儀以及專為未連接網路的空調或暖氣系統設計的恆溫器。其他還包括兒童安全座椅、某些類型的背包以及某些類型的蟹肉。

USTR表示，有些豁免將延長至二○二五年五月卅一日，以支持將供應鏈轉移出中國的努力，或在中國境外產品供應仍然有限的情況下提供額外時間。

USTR表示，其中一○二項商品因為公眾沒有提出要求延長豁免，所以沒有延期。對於其他產品，公眾意見未能顯示延長豁免將有助於採購擺脫中國，或者未能證明無法從中國以外的來源獲得進口。

將恢復徵收關稅的產品類別包括車庫門開啟器、機車用開關、印刷電路板零組件、電動機車、天然石墨以及一系列行李袋和斜背包。

美國前總統川普政府於二○一八、二○一九年對中國進口品加徵關稅。現任總統拜登以安全考量為由，保留多數關稅，增加禁止出口先進半導體及其製造設備的新限制，包括近期宣布對中國進口電動車的關稅提高三倍，另對晶片、鋰電池、太陽能電池和關鍵礦產等加徵關稅，將在二○二四至二○二六年間逐步生效。