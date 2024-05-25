瑞銀：年底金價上看每英兩2,500美元 銀價36美元

瑞銀貴金屬策略師特維斯（Joni Teves）指出，國際金價年底上看每英兩2,500美元。總體經濟不確定性上升，地緣政治風險持續，都可能推動投資人提高黃金部位。主要央行購買黃金，仍是推動金價的正面因素。

特維斯表示，隨著美國聯準會（Fed）啟動降息，金價也可望節節上揚，甚至再創新高。依歷史經驗，在Fed開始降息之後二、三季，金價波段漲幅最高達9%。由於投資人持有黃金的部位仍偏低，預估未來仍有加碼的空間。

白銀價格則衝到11年來新高。特維斯表示，白銀最有可能受惠於金價的強勢，投資人可透過增持白銀部位，來參與金價的多頭行情。瑞銀預估年底銀價上看36美元。

另外，特維斯指出，白金（鉑金）年底上看1,100美元，基本面仍然正向，但需要耐心，投資人宜注意供應風險。鈀金近年來價格跌多漲少，但價格應該會趨於穩定，今年底上看1,125美元。