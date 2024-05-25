石油巨擘沙烏地阿美公司 重金引進量子電腦！率先用於能源領域

全世界最大石油生產公司「沙烏地阿美」與法國知名量子計算技術公司簽署協議，將在沙烏地阿拉伯安裝第一台量子電腦，率先用於能源領域，並帶動中東地區量子技術發展。

沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco，國營企業，又稱沙烏地阿拉伯石油公司）官方網站20日發布新聞，表示公司已簽署協議，將由法國中性原子量子計算公司Pasqal在沙烏地阿拉伯安裝一台200量子位元的量子電腦，計劃於2025年下半年進行。

這台量子電腦將成為沙烏地阿拉伯第一台量子電腦，沙烏地阿拉伯也將是第一個將量子技術引進阿拉伯世界的中東國家。

由於中東多國依賴石油作為國內生產的主要來源，量子計算可解決油氣行業上中下游的網路管理、改善與煉油廠線性規劃。

沙烏地阿拉伯2022年宣布對「數位化技術」投資64億美元，其中部分用於發展量子計算。沙烏地阿美石油集團的創投公司Wa'ed Ventures於同年參與Pasqal的B系列募資案。

沙烏地阿美石油的技術與創新執行部副總裁科韋特（Ahmad Al-Khowaiter）說，公司的目標是為沙烏地阿拉伯的能源領域率先使用量子計算技術，發揮高效能量子運算能力。

Pasqal共同創辦人兼執行長雷蒙（Georges-OlivierReymond）表示，量子計算時代已來臨，這台電腦不僅發揮運算功能，也將會是沙烏地阿拉伯部署於工業用途的最強大工具。

這台Pasqal量子電腦最初將使用「模擬模式」，一年後將系統升級到更高階的混合「類比數位模式」，解決更複雜的問題。

印度科技新聞媒體techovedas表示，量子計算利用量子物理學原理，以非凡的速度進行強大複雜的運算功能，比傳統電腦更具指數等級的優勢，可解決連最強大的超級電腦都無法解決的問題。

沙烏地阿美石油官方網站表示，公司也計劃與Pasqal聯手權威學術機構，利用量子電腦找出新用途，在沙烏地阿拉伯建立一個量子研究強國，推動中東地區量子計算領域的發展。