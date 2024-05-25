快訊

顧客付錢給「48年前10元紙幣」 內行一看急喊「快收藏」：撿到寶

台股下周逢電腦展前AI受矚目 留意股東會、MSCI調整

屏東大平少棒為籌赴美比賽費發愁 「神秘女子」一次捐480萬元全包下

石油巨擘沙烏地阿美公司 重金引進量子電腦！率先用於能源領域

中央社／ 開羅25日專電
全世界最大石油生產公司「沙烏地阿美」與法國知名量子計算技術公司簽署協議，將在沙烏地阿拉伯安裝第一台量子電腦。路透資料照
全世界最大石油生產公司「沙烏地阿美」與法國知名量子計算技術公司簽署協議，將在沙烏地阿拉伯安裝第一台量子電腦。路透資料照

全世界最大石油生產公司「沙烏地阿美」與法國知名量子計算技術公司簽署協議，將在沙烏地阿拉伯安裝第一台量子電腦，率先用於能源領域，並帶動中東地區量子技術發展。

沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco，國營企業，又稱沙烏地阿拉伯石油公司）官方網站20日發布新聞，表示公司已簽署協議，將由法國中性原子量子計算公司Pasqal在沙烏地阿拉伯安裝一台200量子位元的量子電腦，計劃於2025年下半年進行。

這台量子電腦將成為沙烏地阿拉伯第一台量子電腦，沙烏地阿拉伯也將是第一個將量子技術引進阿拉伯世界的中東國家。

由於中東多國依賴石油作為國內生產的主要來源，量子計算可解決油氣行業上中下游的網路管理、改善與煉油廠線性規劃。

沙烏地阿拉伯2022年宣布對「數位化技術」投資64億美元，其中部分用於發展量子計算。沙烏地阿美石油集團的創投公司Wa'ed Ventures於同年參與Pasqal的B系列募資案。

沙烏地阿美石油的技術與創新執行部副總裁科韋特（Ahmad Al-Khowaiter）說，公司的目標是為沙烏地阿拉伯的能源領域率先使用量子計算技術，發揮高效能量子運算能力。

Pasqal共同創辦人兼執行長雷蒙（Georges-OlivierReymond）表示，量子計算時代已來臨，這台電腦不僅發揮運算功能，也將會是沙烏地阿拉伯部署於工業用途的最強大工具。

這台Pasqal量子電腦最初將使用「模擬模式」，一年後將系統升級到更高階的混合「類比數位模式」，解決更複雜的問題。

印度科技新聞媒體techovedas表示，量子計算利用量子物理學原理，以非凡的速度進行強大複雜的運算功能，比傳統電腦更具指數等級的優勢，可解決連最強大的超級電腦都無法解決的問題。

沙烏地阿美石油官方網站表示，公司也計劃與Pasqal聯手權威學術機構，利用量子電腦找出新用途，在沙烏地阿拉伯建立一個量子研究強國，推動中東地區量子計算領域的發展。

中東 沙烏地阿拉伯 法國

延伸閱讀

美晶片補助小公司也分杯羹 要讓上下游雨露均霑

憂國安 雷蒙多：今秋對中聯網汽車發限制令

經濟日報社論／台積電的政治經濟學

美國商務部長雷蒙多 解析「北京奪台積」嚴重性

相關新聞

瑞銀：年底金價上看每英兩2,500美元 銀價36美元

瑞銀貴金屬策略師特維斯（Joni Teves）指出，國際金價年底上看每英兩2,500美元。總體經濟不確定性上升，地緣政治...

時代眼淚…古董級通訊軟體ICQ走入歷史 最後營運時間曝光

古董級通訊軟體ICQ是許多人年輕時的回憶，巔峰時期一度有1億多使用者，但ICQ網站今天公告，這款軟體將於6月26日起停止...

石油巨擘沙烏地阿美公司 重金引進量子電腦！率先用於能源領域

全世界最大石油生產公司「沙烏地阿美」與法國知名量子計算技術公司簽署協議，將在沙烏地阿拉伯安裝第一台量子電腦，率先用於能源...

G7憂大陸產能過剩 考慮採取措施確保公平競爭

根據法新社檢視過的一份聲明草案，七大工業國集團（G7）財政部長今天對中國的貿易政策表達「憂心」，稱他們考慮採取措施為所有...

研發心肌細胞層片治心臟病 日企業將申請製造銷售

大阪大學名譽教授澤芳樹所率的團隊研發由誘導性多功能幹細胞（iPS細胞）製造「心肌細胞層片」，與澤芳樹有關的一家公司6月將...

費半和台積電ADR同創新高 下周PCE將決定美股再攀高峰

輝達（Nvidia）周五挾業績強勁餘威繼續上漲，與台積電ADR同創新高，也帶動費城半導體指數和那斯達克綜合指數刷新新高水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。