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G7憂大陸產能過剩 考慮採取措施確保公平競爭

中央社／ 義大利斯特里薩25日綜合外電報導
圖為G7成員國合影。歐新社
圖為G7成員國合影。歐新社

根據法新社檢視過的一份聲明草案，七大工業國集團（G7）財政部長今天對中國的貿易政策表達「憂心」，稱他們考慮採取措施為所有經濟體「確保公平的競爭環境」。

法新社報導，G7財長在義大利北部斯特里薩（Stresa）會談後發表的聲明草案中說：「我們將繼續觀察（中國）產能過剩的潛在負面影響，並將考慮採取措施，在符合世界貿易組織（WTO）的原則下，確保公平的競爭環境。」

另外，根據路透社報導，中國日益成長的出口實力，以及G7財長所說的工業「產能過剩」，是他們在義大利北部湖畔小鎮斯特里薩為期兩天會議的中心主題之一。

G7財長在聲明草案中說：「我們憂心中國全面使用非市場政策和做法，這將損害我們的工人、產業和經濟韌性。」

美國上週才宣布對一系列中國進口產品大幅提高關稅，包括電動車電池、電腦晶片和醫療產品。

華府並未呼籲其盟邦採取類似措施，但美國財政部長葉倫（Janet Yellen）本週說：「我們需要站在一起，向中國發出一致訊息。如此一來，他們就明白並非只有一個國家有這種感覺，他們追求的策略面對著一堵『反對之牆』。」

G7 WTO 中共 美國 義大利 華府 葉倫

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