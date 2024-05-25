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時代眼淚…古董級通訊軟體ICQ走入歷史 最後營運時間曝光

中央社／ 莫斯科24日綜合外電報導
古董級通訊軟體ICQ是許多人年輕時的回憶。圖／中央社／ICQ官網icq.com
古董級通訊軟體ICQ是許多人年輕時的回憶。圖／中央社／ICQ官網icq.com

古董級通訊軟體ICQ是許多人年輕時的回憶，巔峰時期一度有1億多使用者，但ICQ網站今天公告，這款軟體將於6月26日起停止運作。在問世近30年後，正式成為時代的眼淚。

根據PCMag、Neowin等網站報導，ICQ是世界上最早出現的即時通訊軟體之一，名稱取自英語句子I seekyou的諧音，意思是「我找你」。ICQ支援傳送訊息及檔案，使用者安裝軟體後，雙方即可透過網路聊天。

ICQ最初是由以色列公司Mirabilis開發，於1996年問世，之後於1998年賣給美國線上公司（AOL），2010年再被賣給俄羅斯公司數位天空科技（Digital SkyTechnologies，DST），DST之後改名為Ｍail.ru，母公司是俄國社群網路服務巨擘VK。

ICQ在2001年左右的巔峰時期，曾經擁有1億多名註冊用戶；但到了2010年DST收購時，每日活躍使用者只剩大約4200萬人。

ICQ是元祖級通訊軟體，影響後來許多熱門的聊天程式，包括AOL即時通（AIM）、Yahoo! Messenger（台灣為Yahoo!奇摩即時通）以及微軟（Microsoft）的MSN。

隨著這些新的即時通訊工具興起，加上之後推特（Twitter，現為X）和臉書（Facebook）等社群網路平台變得更受歡迎，使得美國及世界各地許多使用者陸續停用ICQ。

使用者 社群 網路

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