費半和台積電ADR同創新高 下周PCE將決定美股再攀高峰

輝達（Nvidia）周五挾業績強勁餘威繼續上漲，與台積電ADR同創新高，也帶動費城半導體指數和那斯達克綜合指數刷新新高水準。如今能擋得了美股漲勢的，只剩下頑強的通膨數字，也因此下周五公布的4月個人消費支出（PCE）核心物價，成為美股最受關注的焦點。

費半指數上漲1.9%，突破3月創下的新高收盤水準。除輝達大漲2.6%再創新高、延續前一日逾9%的漲勢外，高通公司（Qualcomm）和超微（AMD）也在分析師調高目標股價的追捧下，分別大漲4.3%和3.7%。台積電ADR上漲1.9%，收在歷史新高160美元。

那斯達克綜合指數周五也上漲1.1%，連續五周上漲。標普500指數連跌二日後反彈，上漲0.7%，而道瓊工業指數僅微漲不到0.1%。

隨美股下周一逢陣亡將士紀念日休市一日，本月只剩下四個交易日，美股三大指數已擺脫5月賣股魔咒，邁向今年來最佳單月表現，其中標普500指數上漲5.3%。下周長周末結束後，美股所謂「T+1」規則將生效，即結算日期從兩天縮短為一天，預料可以釋放更多流動性，也降低融資交易的波動。

美國公債周五價格有漲有跌，10年期公債殖利率由前一周的4.419%漲至4.471%。

密西根大學周五公布調查顯示，美國消費者預料未來一年價格上漲3.3%，低於本月初預期的3.5%，讓投資人鬆一口氣。

Fed偏好的通膨指標──4月核心PCE平減指數，預料會降至今年最低水準2.8%。LPL Financial首席全球策略師克洛斯比（Quincy Krosby）認為，如果實際數字低於預期，將為市場帶來一大明確的利多。她說：「即使PCE保持穩定，市場也可能對通膨受到一定控制感到滿意。」

投資人目前仍寄望通膨可望持續降溫，同時，企業獲利前展望也不錯。據FactSet統計，分析師預測標準普爾500指數今年獲利會成長11%，而2025年會成長14%。

Laffer Tengler 投資公司執行長暨投資長騰格勒（Nancy Tengler）說：「即使Fed更長時間維持較高利率，未必代表股市就漲不動。「我確信現正處於多頭，而且才剛開始。」

不過，摩根士丹利證券顧問團隊負責人史利門（Andre Slimmon）提醒：「我們對通膨將持續下降和Fed將降息的期望過於樂觀。如果所得的通膨數字再度挑戰市場論點，我認為股市會欲振乏力。」

因此，通膨數據仍將是左右今年後半場走勢的關鍵，也將決定公債殖利率走向以及相對於股票的吸引力。

標準普爾500指數按預估獲利計算的本益比為21.6倍，相較之下，去年10月當10年期公債殖利率接近20年高點之時，大約為17.5倍。