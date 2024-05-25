疑報復親台 瓜地馬拉咖啡被禁輸中…業者：台灣採購是中國3倍

中國近日疑似因報復瓜地馬拉親台，禁止瓜國咖啡和夏威夷豆入境。瓜地馬拉出口業者公會（Agexport）表示，台灣採購瓜國產品的金額是中國的3倍以上，且雙方簽有自由貿易協定，未來兩國貿易更為看好。

瓜地馬拉媒體近日大幅報導，中國疑似報復瓜國外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）來台灣參加總統就職典禮，因此禁止瓜國咖啡和夏威夷豆入境。中國官方以及瓜國外交部和經濟部對此都沒有證實，但瓜地馬拉出口業者公會公開批評，中國的做法是「違反國際貿易協定。」

瓜國媒體「中美洲360」（CentroAmerica 360）以「外交勒索」為標題，形容中國的動作。出口業者公會主任艾斯特拉達（Fanny de Estrada）接受專訪時強調，2023年瓜地馬拉的總出口額超過170億美元，中國僅僅採購了8200萬美元;相比之下，台灣就採購了2億8200萬美元，是中國的3倍以上。而台瓜兩國的貿易優勢，在於瓜地馬拉與台灣簽有自由貿易協定，有利於瓜國出口。

她表示，2022年因為中國減少對瓜國採購鎳，瓜國對中國的出口從2022年的4億美元，降到2023年的8200萬美元。

艾斯特拉達也透露，瓜國出口業者正在分析和尋找其他市場分散風險，例如被中國禁止入境的夏威夷豆，就會轉出口到日本、荷蘭和美國等市場。艾斯特拉達也呼籲台灣能加大對瓜地馬拉的投資。

瓜國出口業者公會高層受訪表示，由於台灣的支持和不斷協助商業推廣，不僅瓜國對台灣出口金額持續增加，更促進雙方貿易成長。該公會更強調，全球貿易的存在，是為了讓所有國家享有同樣的機會、權利，不希望捲入地緣政治。