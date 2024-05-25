Fed官員退休前贈言 梅斯特：預測前景愈來愈難

克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特在聯準會（Fed）服務近40年間，親眼見證了聯準會對經濟和貨幣政策等的評論日漸詳盡和豐富。預定6月退休的梅斯特，臨別前受訪時語重心長地表示，新冠疫情後經濟陷入動盪，而事物運行的基礎，也存在不確定性。她認為決策官員應坦承，在這充滿變數的世界，確實有盲點存在，要對前景作出假設，已經愈來愈不容易。

梅斯特本周接受路透訪問時表示，市場當然想知道確切的訊息，「你們什麼時候降息？」這就是他們關注的重點，「大家…不想聽一堆複雜的東西，只想知道『你到底怎麼想的』」？

她說，隨著時間的推移，聯準會將變得更透明，但「我們並沒有先見之明，不知道事情究竟會如何發展…如果經濟發展與預期不同，而且有實質性的不同…那麼就應該作出政策回應」。

她表示，鑒於未知因素太多，Fed談論政策時應該不確定性列入考量，減少對基本情境或「模式」前景的關注，而要更關注一些最可能的結果或情境，這將有助於公眾更加側重於決策者在經濟不可避免地出現與預期不同的情況時作何反應。