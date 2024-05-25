小摩分析 大選接近財政赤字削減無望 美公債藏危機買短不買長

摩根大通分析師最近表示，美國公債市場未來可能爆發危機，只不過眼前仍靜悄悄。但許多投資人擔心，隨著11月美國大選迫近，龐大的財政赤字削減無望，一旦發債潮狂湧，可能沖垮投資人期盼已久的債市大漲行情。專家的建議，避開長債，選擇短、中期債券為宜。

摩根大通分析師團隊最近在研究報告中寫道：「史上最能預料到的危機…此刻大致無聲無息。問題『在明天』，而不是此刻。」

美債殖利率走勢 圖／經濟日報提供

然而，一些市場人士已嚴陣以待。分析師和投資人表示，隨著11月5日選舉日愈來愈接近，兩位總統候選人，現任總統拜登和前任的川普，都不會主打削減赤字支出政見。

在這種情況下，所謂「債券義勇軍」，也就是藉脫售持有的美債懲罰政府揮霍無度的投資人，可能揭竿再起，導致美債價格大跌、殖利率竄升。事實上，去年這群人已經重出江湖，把10年期美債殖利率推上5%，是16年來首見。財政部11月放緩新發債步調，市場疑慮才消退。

財政部本月表示，未來數季公債標售規模可望持穩。但分析師擔心，待選舉過後，明年長期公債發行規模可能擴大。

供應增加的同時，需求卻下滑。國會預算處（CBO）估計，到2034年，民眾持有的聯邦債務總額可能從21兆美元倍增至48兆美元。同時，聯準會（Fed）持續減持美債，外國買家則消化不了快速增加的供應量。長此以往，供過於求勢必推升期限溢價，也就是買方持有長債要求額外報酬。

紐頓投資管理公司固定收益主管霍克薩預估，未來幾年，美國10年期公債殖利率可能從目前約4.4%衝上8%~10%。

專家的建議：避開長債，選擇短、中期債券為宜。瑞銀資產管理公司美國固定收益主管艾林格說，短債「似乎比較安全，以防赤字失控」。威靈頓管理公司固定收益投資組合經理人庫拉納也認為，選前不宜持有太多美國長期公債。