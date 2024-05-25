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加徵陸電動車關稅 馬斯克反對

聯合報／ 記者黃國樑、編譯季晶晶徐榆涵／綜合報導

特斯拉創辦人、美富豪馬斯克廿三日在巴黎對科技投資人說，他反對美國對中國大陸電動車徵收關稅。

路透廿三日報導，這與馬斯克一月提醒需採取貿易壁壘，否則中國將輾壓全球大多數汽車公司的態度迥異。

美國總統拜登不久前對包括電動車在內的多項中國進口商品加徵新關稅，以支持美國製造業。但馬斯克廿三日說，他不贊成扭曲市場的措施。

拜登政府維持美國前總統川普對中國祭出的多項關稅，同時提高其他關稅，包括將電動車關稅提高四倍至百分之百以上。

馬斯克透過視訊在巴黎舉行的新創展Viva Tech會議說，「特斯拉和我都沒要求徵收這些關稅，事實上當（美國官員）他們宣布時，我感到很意外。抑制交換自由或扭曲市場的事情並不好」。

馬斯克指稱，「在沒課徵關稅下，特斯拉在中國市場競爭得不錯，既沒關稅、也未獲特殊支持。我贊成不對電動車、石油或天然氣徵關稅」。

馬斯克一月才在年初財報後的分析師電話會議，就中國汽車製造商將在沒有貿易壁壘下「摧毀」全球競爭對手示警。他當時宣稱，若不建立貿易壁壘，它們幾乎將摧毀世上大多數汽車公司。

美國 電動 馬斯克

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馬斯克表態反對對中國電動車徵收關稅

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