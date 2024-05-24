快訊

批國會改革立院擴權 曹興誠：太陽花經驗讓這次行動快速組織

馬斯克預言：AI將奪走所有工作 上班變成興趣

中央社／ 巴黎23日綜合外電報導

美國科技業億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天表示，人工智慧（AI）將會奪走我們所有人的工作，但這樣未必不好。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬斯克在法國首都巴黎舉行的年度「科技萬歲」（VivaTech）新創展中一場會議上透過視訊表示：「（未來）很可能我們沒有人會有工作。」在他描繪的未來，工作將是「非必要的」。

馬斯克說：「如果你想做的工作有點像是休閒嗜好，你就能從事一份工作。不然的話，任何你想要的商品和服務，AI和機器人都將會提供。」

馬斯克進一步表示，這種假設情況要能成真，有必要有「全民高收入」（universal high income）。他的說法是相對於「全民基本收入」（universal basicincome），但他沒有透露那會是什麼情況。

馬斯克還說：「（屆時）商品和服務都不會出現短缺。」

報導指出，過去幾年AI能力突飛猛進，快到讓監管機關、企業和消費者跟不上，都還在設法搞清楚該如何負責任地運用這項科技。隨著AI應用在市場上擴散，各行各業及各類職缺將如何變化，相關疑慮也持續增加。

不過，麻省理工學院（MIT）計算機科學暨人工智慧實驗室的研究人員今年1月發現，職場上採用AI的速度，比一些人原本預期和憂心的情況慢很多。

他們的報告表示，先前被認定恐怕會受到AI威脅的工作，目前對雇主而言大多還不具自動化的經濟效益。

馬斯克在會議上又說：「真正有意義的問題將會是：當電腦和機器人做任何事都能做得比你好，你的生命還有意義嗎？」

不過他「確實認為，在這個...我們可能讓AI有意義的那個（世界），人類或許仍然有其可扮演的角色」。

和服 馬斯克

延伸閱讀

馬斯克大膽預測！AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」

「狗狗幣、迷因Doge」本尊柴犬過世 全球粉絲不捨哀悼

馬斯克表態反對對中國電動車徵收關稅

美將中國電動車關稅提高到100% 馬斯克反對：扭曲市場的行為不好

相關新聞

前市跌幅反彈！美股道瓊早盤重整旗鼓小漲 輝達再接再厲

美股三大指數24日早盤小幅上漲，道瓊工業指數重整旗鼓，從前市陷入的一年多來最大跌幅反攻，上漲108點。

Nvidia護體盔甲堅不可摧？ 至少已露出3道裂縫

繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）第1季財報與財測再度令市場嘖嘖稱奇，像撐竿跳一般，連續第六季輕鬆躍過市場已大幅提高的障礙欄，鞏固該公司引領人工智慧（AI）革命浪潮的市場支配地位。

輝達和經濟前景加持 摩根大通交易員稱標普500指數有望再創新高

【彭博】-- 摩根大通交易部門認為，人工智能寵兒輝達的強勁業績和經濟穩步成長意味著標普500指數可能有進一步上漲的空間。

高盛又改口了！預測Fed啟動降息時點從7月延到9月

美國經濟變化莫測，迫使高盛經濟學家又改口了！高盛經濟學家團隊如今預測，聯準會（Fed）可能在今年9月啟動降息，比原先預估...

G7主席：全球最低稅負制6月底前不會過關

主持今年七大工業國（G7）會議的義大利經濟部長喬捷堤（Giancarlo Giorgetti），在24日開始的G7財長會...

Nvidia這回為何舉不起美股大盤？女股神：大蕭條股市現象重現

美股23日市況耐人尋味：輝達（Nvidia）股價隨財報表現優異而飆漲，但全市場似乎只有輝達表現一枝獨秀，其餘股票則跌成一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。