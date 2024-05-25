亂流事件後…新航強化客艙安全規範

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

新加坡航空遭遇釀成一死的嚴重亂流後，更改飛機碰上亂流時旅客繫安全帶的政策，加強對客艙的控管。

新航24日聲明說，今後將在遇上亂流時「採取更謹慎」的做法，包括在繫安全帶燈號亮起時停止供餐與暫停提供熱飲，及要求機組員回到座位並繫緊安全帶，「新航將持續檢視流程，沒有什麼比旅客與機組員的安全更重要」。

但新航新修訂的政策，未要求旅客整趟航程中，無論飛行狀況如何都必須繫上安全帶。航空公司通常建議旅客任何時候都繫上安全帶，僅在天氣不穩定時，才要求旅客坐下並繫好安全帶。

從倫敦飛往新加坡的SQ321航班21日遭遇嚴重亂流，高度於3分鐘內驟降超過1,800公尺，造成一死71傷，並緊急迫降曼谷。自從亂流事件後，該航班已完成兩次飛行，並避開遭遇亂流的緬甸空域。

今年來飛安事件頻傳，使民眾印象深刻。從今年1月2日日航在羽田機場的撞機事件，到波音客機艙門噴飛，再到新航亂流事件，令外界懷疑飛行是否安全。

即便發生這些悲劇，搭乘波音或空巴的客機仍比開車去機場安全。去年共3,700萬架次的民航航班無人身亡，儘管今年已無法達成這項紀錄，但飛安表現仍算不上特好或特壞。

新航 航班

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