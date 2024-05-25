美國半導體業 面臨工會挑戰

美國傳播工會（CWA）將開始與美光展開「勞工和平協定」會談，以強化半導體業工會的實力，並擴張工會勞工的規模。CWA並要求拜登運用「晶片與科學法」的補貼措施，要求英特爾、美光、台積電及三星對工會做出更有力的承諾。

彭博資訊報導，CWA代表全美科技與媒體業約70萬名勞工，是支持拜登的勞工團體。去年聯合汽車工會（UAW）曾發動罷工，以爭取工會勞工的權益，現在輪到半導體業。工會再度考驗美國總統拜登能否落實讓美國製造業繁榮的承諾，以擴張工會勞工的規模。

CWA將開始與美光展開「勞工和平協定」會談，內容涵蓋美光在紐約州投資500億美元新建兩座晶片廠。這只是工會在拜登經濟政策鼓勵之下，在新建工廠展開一波組建工會行動的最新案例。

去年UAW的罷工行動效果顯著，現在已經促使14家公司展開工會化行動。

但半導體業可能面臨更多挑戰。台積電創辦人張忠謀過去曾對工會勞工頗有微詞，英特爾也對工會談判興趣缺缺。