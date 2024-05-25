美對售票巨頭提反壟斷訴訟 司法部控理想國演藝打壓競爭

美國司法部對售票公司理想國演藝（Live Nation）提出醞釀十多年的反壟斷訴訟，這將可能導致現場活動產業裡的權力重新分配，並改變消費者購買演唱會和體育賽事門票的方式。

若政府在這場訴訟中占上風，美國消費者未來就能享更低的票價，因為將有許多公司都能販售門票，市場競爭增加將帶動票價下滑。

華爾街日報報導，司法部聯合20多州政府在紐約聯邦法院提出這項訴訟，指控理想國利用權力打壓競爭，和報復威脅到其地位的其他廠商，並導致演唱會票價水漲船高。司法部長賈蘭德說：「是該讓理想國分拆的時候了。」

理想國23日則回應，公司並未獨占售票和宣傳業務，將與政府訴訟奮戰到底；其子公司Ticketmaster並未操控票價，決定者是表演藝人或球隊，而且門票向來都是僧多粥少，絕大部分門票收入也是歸場館業主。

這項訴訟凸顯出美國司法部對現場活動市場上壟斷行為的執法態度變得更加大膽。司法部2010年曾有意挑戰理想國對Ticketmaster的併購案，但後來因對勝訴沒有信心而作罷。

司法部表示，如今該部已準備好更多有關理想國營運方式資訊，這些資訊將支持該部指控理想國非法獨占。司法部官員23日並未透露他們希望理想國如何分拆，分析師預期，司法部將尋求讓理想國把演唱會宣傳業務從Ticketmaster分離出去。

美國對政府勒令企業分拆有著很高的法律門檻。司法部將必須說服法官，理想國不只是違反了最根本的反托辣斯規定，而且違規行為相當普遍，以至於不夠強烈的法律補救措施，無法修復競爭受到的傷害。

理想國已面臨許多有關票價過高和客戶服務欠佳的指控，以及來自國會議員、監管機構和州檢察總長的反競爭行為指控。