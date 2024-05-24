高盛又改口了！預測Fed啟動降息時點從7月延到9月
美國經濟變化莫測，迫使高盛經濟學家又改口了！高盛經濟學家團隊如今預測，聯準會（Fed）可能在今年9月啟動降息，比原先預估的7月延後。
以海濟爾斯為首的高盛經濟學家團隊24日發布研究報告說，從Fed決策官員本周發言推敲，「7月降息可能不只需要通膨數據改善，也需要經濟景氣或勞動市場數據呈現顯著減緩跡象」。
但海濟爾斯說：「這看來不像是最可能發生的結果。」他指出，上周美國初領失業救濟金人數不增反減，而且維持在歷史低點。
去年他預言，基於經濟很強，Fed可能等到2024年12月才啟動降息，但沒多久他調整看法，認為2024年可能降息三次。今年1月時，高盛預測Fed全年可望降息五次，首次發生在3月，理由是官方數據顯示抑制通膨的努力有進展；但後來，高盛又數度下修對今年降息次數預測。
高盛24日維持今年Fed降息兩次的預測不變，但把首次降息時點從7月延到9月，第二次降息時點估計在12月。
這番調整後，高盛最新的預測與市場預期一致。根據芝商所FedWatch網站，利率期貨價格顯示，交易員預期Fed在9月降利率的機率有52.2%，7月降息機率僅12%。
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