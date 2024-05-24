G7主席：全球最低稅負制6月底前不會過關
主持今年七大工業國（G7）會議的義大利經濟部長喬捷堤（Giancarlo Giorgetti），在24日開始的G7財長會前說，一項主要針對跨國企業實施的「全球最低稅負制」，將不會如先前計劃的在6月底前敲定，因為美國、印度和中國大陸都對條約內容抱有異議。
路透報導，這項稅制的主要目標是美國的科技大廠，其中的所謂「第一支柱」旨在把對約2,000億美元的企業獲利的課稅權，重新分配給企業真正進行營運的所在國家。
喬捷堤23日向記者表示，這項協議不會獲得所有預計參加下個月簽約會議的國家批准。他說：「這項作業將不會完成，這並不是一件好事。」
義大利上周表示，將會推動談判到最後一刻，以防計畫失敗。這個第一支柱將可望解決美國和義大利等歐洲國家目前的爭端；美國威脅要對這些已自行宣布或實施數位稅的歐洲國家，施以報復性關稅，包括對義大利、奧地利、英國、法國、西班牙和土耳其的化妝品、手提包等產品課25%關稅，這些進口品總價值逾20億美元。
一名官員24日向路透表示，義大利希望一邊與美國談判，阻止這些關稅（目前暫時凍結到6月），一邊繼續維持自己原有的稅制。
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