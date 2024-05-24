前市跌幅反彈！美股道瓊早盤重整旗鼓小漲 輝達再接再厲
美股三大指數24日早盤小幅上漲，道瓊工業指數重整旗鼓，從前市陷入的一年多來最大跌幅反攻，上漲108點。
道瓊工業指數漲0.3%、標普500指數漲0.4%、那斯達克指數漲0.3%、費城半導體指數漲0.5%、台積電ADR與輝達都漲約0.5%。
Harris金融集團管理合夥人考克斯說：「市場在迎接長周末前，通常會稍事喘息。就連聯準會的會議紀錄，以及輝達的財報，都無法讓市場往好處看。」下周一（27日）為陣亡將士紀念日，美股將休市一天。
強勁的經濟數據，減弱了Fed升息的預期。商務部24日數據顯示，4月耐久財訂單增加0.7%，遠高於市場預期的下滑1%。
根據芝商所FedWatch指數，交易員對Fed在9月降息的預期約為50%。高盛也改口說，不再預期Fed會在7月降息，暗示9月較有可能行動。
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