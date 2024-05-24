Nvidia這回為何舉不起美股大盤？女股神：大蕭條股市現象重現

美股23日市況耐人尋味：輝達（Nvidia）股價隨財報表現優異而飆漲，但全市場似乎只有輝達表現一枝獨秀，其餘股票則跌成一片。分析師普遍歸咎於經濟數據優於預期使聯準會（Fed）降息展望減弱，美國公債殖利率隨之躍升，壓制了股市多頭氣氛。

資金如「大蕭條」時期逃入安全港避險？

有「女股神」之稱的方舟投資公司執行長兼投資長伍德（Cathie Wood）的看法則沒那麼狹隘。伍德23日在社群媒體平台X（昔稱推特）上推文說：「依我們之見，今天股市對現金和安全的追逐，跟1930年代初經濟大蕭條時期一樣強烈。唯有在恐懼消退時，市場廣度才會擴展開來，再度犒賞勇於承擔風險者。」

伍德的論點大致是說：目前股市集中度太高，足見投資人追逐現金與安全。

一個顯而易見的證據是，那斯達克100指數成分股公司如今在標普500指數的權重占比已高達45%。她之前說過，那斯達克100曾是中、大型企業的沃土，這些公司是破壞式創新能手；但現在，那斯達克100企業已變得缺乏創新。

伍德預期，一旦利率開始降下來，美股漲勢分布才會從科技大咖股擴及各類股。據她觀察，去年似乎見到市場開始朝那種方向邁進，但只是剛起步，「還有漫長的路要走」。

為何AI利多再也推不動美股大盤？

不久前，輝達財報和財測若像22日盤後公布的數據那麼令人驚艷，輝達股價往往會率領其他人工智慧（AI）概念股同步衝高，進而帶動美股大盤挑戰更高峰。例如，輝達2月公布財報時，標普500指數就暴漲2.1%、躍上歷史新高價位。

美股23日起初看來歷史就要重演，盤初標普500指數一度刷新盤中最高紀錄；不料，AI上漲列車隨後翻車，標普500指數當天跌0.7%，收在5,267.84點，是5月來表現最差的一天。道瓊工業指數同步收黑，終場跌逾600點，跌幅達1.5%，表現是2023年3月來最糟。

結果，輝達成為萬綠叢中一點紅，終場股價飆漲9.3%，收盤首度站上1,000美元價位。其他AI概念股卻全軍覆沒。輝達除外，許多AI熱門股在這個財報季大摔一跤，未能達到市場超高的期待，從超微（AMD）、美超微電腦（Super Micro Computer）到Palantir皆然。

這反映一大轉變：過去18個月來，為美股漲勢推波助瀾的AI熱潮，如今撐起大盤的效力已減退。

與此同時，經濟消息變得能輕易讓AI股上漲列車脫軌。23日出爐的採購經理人指數（PMI）調查顯示，5月初，美國景氣擴張速度為兩年多來最快，但這好消息對股市而言卻變成壞消息，因為經濟強勁成長意味Fed近期降息無望。PMI數據出爐後，芝商所FedWatch網站顯示，交易員如今認為9月Fed啟動降息的機率下滑，甚至認為升息機率升高，儘管只攀升至0.6%。

隨著財報季幾乎落幕，未來數周，足以左右美股盤勢的發展，只剩下經濟數據及其對Fed利率政策的影響。美國經濟數據愈強，愈可能終結美股這波漲勢。