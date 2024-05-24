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世界智財權組織逾190國 達成首項反生物剽竊條約

中央社／ 日內瓦24日綜合外電報導
世界智慧財產權組織透過聲明指出，歷經漫長談判，各國代表終於在歡呼鼓掌聲中達成「首項應對智慧財產權、基因資源及傳統知識之間互動的WIPO條約」。路透資料照片
世界智慧財產權組織透過聲明指出，歷經漫長談判，各國代表終於在歡呼鼓掌聲中達成「首項應對智慧財產權、基因資源及傳統知識之間互動的WIPO條約」。路透資料照片

聯合國「世界智慧財產權組織」逾190國今天達成一項新條約，對抗所謂「生物剽竊」（biopiracy）及監管源於藥用植物等基因資源的專利權，尤其是其應用受益於傳統知識的專利權。

法新社報導，世界智慧財產權組織（WorldIntellectual Property Organization, WIPO）透過聲明指出，歷經漫長談判，各國代表終於在歡呼鼓掌聲中達成「首項應對智慧財產權、基因資源及傳統知識之間互動的WIPO條約」。

談判先前蒙上不確定性陰影，如何制裁違規者成為癥結點，導致開發中與已開發國家大致處於對立狀態。

從化妝品到種子、藥品、生物科技及食品補充品，企業各種產品日益使用基因資源。

討論這項議題20多年後，WIPO逾190個成員國本月13日起在日內瓦總部展開談判以敲定條約。

根據條約內文，專利申請者將被要求公布其發明所使用基因資源的來源，以及提供相關傳統知識的原住民。

制訂條約的目標在於打擊生物剽竊，透過確保一項發明確實是新發明，以及相關國家與當地社群同意使用其基因資源，例如經過時間淬鍊栽培的植物及其相關傳統知識。

基因 專利 財產

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