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美經濟數據大好打擊降息希望 亞股收盤跟進挫跌

中央社／ 香港24日綜合外電報導
由於美國公布的連串經濟數據優於預期，令投資人更擔憂美國聯邦準備理事會（Fed）今年不會出手調降利率。路透
由於美國公布的連串經濟數據優於預期，令投資人更擔憂美國聯邦準備理事會（Fed）今年不會出手調降利率。路透

由於美國公布的連串經濟數據優於預期，令投資人更擔憂美國聯邦準備理事會（Fed）今年不會出手調降利率，美國股市昨天應聲湧現賣壓，亞洲股市今天收盤跟進挫跌。

法新社報導，先前持續數週的股市漲勢在過去幾天消退，一方面由於投資人獲利了結，另方面歸咎於美國中央銀行官員打擊市場上抱持不久後將降息的預期看法。

昨天所公布備受關注的數據顯示，美國服務業活動創下1年來最大成長幅度，工業活動表現也超越預期。此外，美國單週申請失業給付人數比預期少，意味美國勞動市場依舊緊俏。

種種數據顯示，美國經濟體質依舊強健，令投資人信心受到進一步打擊。原本上週傳出，美國消費者物價指數（CPI）漲幅連續3個月高於預期後4月終於放緩，引發投資人振奮；但樂觀氣氛被最新數據澆熄。

22日公布的聯準會5月會議記錄也顯示，決策官員想讓借貸成本維持在高水準，直到他們確信物價已獲得控制；甚至有些官員表示願意再度升息。

香港股市本週一度觸及9個月高點，今天卻寫下連續第4個交易日下跌，收盤挫低1.4%。東京股市收挫1.2%，上海股市收跌0.9%，首爾、雪梨、新加坡、台北、威靈頓、馬尼拉和曼谷股市也全都收低。

投資人 美國

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