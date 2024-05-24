馬斯克大膽預測：AI可能將奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」
美國CNN報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人兼執行長馬斯克23日在法國巴黎舉行的VivaTech 2024大會遠端發表談話稱，人工智慧（AI）可能將奪走人類所有工作，而這並不一定是壞事。他還說，「可能我們所有人都沒有工作」，上班未來或許會成為「選項」。
馬斯克表示：「如果您想做一份性質類似嗜好的工作，那麼您可以去做份工作。而除此之外，AI和機器人將提供任何人們所想要的商品和服務。」
馬斯克又說，要實現這個設想，就需要實現「全民高收入」。他沒有透露這個構想會是什麼樣子，但表示這和政府發給全民的「無條件全民基本收入」（UBI）不同。
CNN指出，AI能力過去幾年突飛猛進。隨著AI在市場上擴散，人們日益憂心各行業和工作將如何變化。
然而，今年1月，美國麻省理工學院（MIT）電腦科學和人工智慧實驗室的研究人員發現，職場採用人工智慧的速度比一些人所預期和憂心的慢很多。報告顯示，先前被認為容易受AI影響的大多數工作，在當時對雇主而言，自動化在經濟上並無好處。
專家們也普遍認為，許多需要高情商和人際互動的工作將不需要被取代，如心理健康專業人士、創意人員和教師等。
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