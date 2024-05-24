Nvidia股票分割效應...英特爾恐被踢出道瓊工業指數

繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）獲利呈爆炸性成長，凸顯人工智慧（AI）革命浪潮方興未艾，正從科技業蔓延開來，大有席捲各行各業之勢。而隨著輝達宣布1股拆成10股的股票分割計畫，分析師推測，輝達納入道瓊工業指數不遠了，可能把道指英特爾踢出。

輝達23日股價收漲9.3%，報1,037.99美元，一旦6月7日股票分割生效，1股分拆成10股，每股股價將變成100美元出頭，屆時這檔AI指標股獲納入道指成分股，是很容易下的決定。

輝達目前已是標普500指數重量級成分股，也是眾多指數型基金及ETF追蹤的股票；不過，加入歷史悠久、家喻戶曉且成分股僅30檔的道瓊工業指數，意義仍十分重大，可確認輝達已躋身全美影響力最大的企業之林。

輝達與英特爾比一比

反觀同屬晶片業的道指成分股英特爾，目前每股股價僅略高於30美元，在道指的權重僅0.5%，敬陪末座（道瓊指數權重依據股價、而非市值計算）。英特爾在AI晶片市場競賽中苦苦追趕輝達，還與超微（AMD）爭食輝達吃剩的AI晶片市場大餅。相較於輝達市值直逼2.6兆美元，英特爾現在的市值不到1,300億美元。誰更具分量和代表性，不喻而明。

分析師推測，輝達有可能在股票分割後獲納入道瓊指數、同時把英特爾踢出這個30檔藍籌股俱樂部。有趣的是，英特爾股價23日下挫3%，與同日股價飆升10%的輝達形成鮮明對照。當天，科技股雲集的那斯達克綜合指數以及費城半導體指數與輝達同步大漲，更凸顯出英特爾的弱勢。

針對這項揣測，標普道瓊指數公司發言人不予置評。

不過，根據該公司公告的編製股價指數原則，「通常只有在下列情況下，才會把某支股票納入指數：該公司擁有卓越的聲譽、展現持續不輟的成長，而且吸引大量投資人興趣」。

上述三項資格條件，輝達全部符合。

標普道瓊指數公司也提到，挑選道指新成分股的另一考量，是必須「在指數內維持充分的類股代表性」。由此來看，以輝達（今日主導全球半導體市場的強大力量）取代英特爾（稱霸PC晶片市場的昔日半導體龍頭），不啻是更乾脆、更能反映時代潮流的汰換法。

尾隨蘋果、亞馬遜前例加入道指

近幾年不乏大型科技股加入道指的前例。

亞馬遜2022年6月執行1股拆20股的股票分割計畫，為今年2月正式納入道指、取代WBA（ Walgreens Boots Alliance）鋪路。

蘋果公司2014年6月1股分割為7股，股價從大約700美元降至100美元左右，次年3月便進駐道指，取代電信巨人AT&T。

所以，巴隆周刊（Barron's）推測，如果比照這些前例，標普道瓊指數公司若是在2025年初把英特爾踢出道指，以輝達取而代之，不必覺得詫異。