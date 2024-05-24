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南韓平均薪資持續超車日本 2022年比日高15％！但有人擔心升太快

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
南韓平均薪資不斷攀升，不只逼近經濟合作發展組織（OECD）平均值，與日本差距也持續擴大，2022年（最新數據）約比日本高出15%。美聯社
南韓平均薪資不斷攀升，不只逼近經濟合作發展組織（OECD）平均值，與日本差距也持續擴大，2022年（最新數據）約比日本高出15%。美聯社

南韓平均薪資不斷攀升，不只逼近經濟合作發展組織（OECD）平均值，與日本差距也持續擴大，2022年約比日本高出15%。

韓媒BusinessKorea報導，據OECD最新數據，2022年南韓平均薪資為48,922美元，在OECD 38個成員國中排名第19。OECD會員國的平均薪資為53,416美元，南韓約為OECD平均值的91.6%，比重寫歷來新高。

與此同時，日本長期陷於低成長和低通膨，薪資成長停滯不前，平均薪資僅為41,509美元，在OECD中名列第25，等於僅有南韓平均薪水的84.8%。

1992年日本經濟高峰期，當時日本平均薪資為40,434美元，比韓國的26,214美元高出約1.5倍。但南韓平均薪資在2014年首次超越日本，此後差距持續擴大。

韓日薪資差異擴大的另一個原因，是南韓基本薪資不斷調升，促使薪水急升。部分人士對此感到憂慮，認為以勞動生產力而言，南韓薪水可能成長過快。據南韓央行數據，以OECD每小時勞動生產力來看，南韓2022年僅排名第33名。

南韓 日本 薪資

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