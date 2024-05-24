採用生成式AI 亞太開發中國家動作快 主因是這群人
根據諮詢業者德勤（Deloitte）新近進行的區域性調查，亞太地區開發中國家採用生成式AI的比率，比已開發國家高出30%，主要是年輕員工和學生快速接納AI帶動趨勢。
根據日經報導，訪調對象裡，18至24歲年輕員工表示他們使用生成式AI的可能性，幾乎是中層員工的兩倍。
這表明，為什麼人口普遍較年輕的亞洲開發中國家能在生成式AI熱潮中成為早期採用者。在印度，將近90%的工作人士和學生使用過AI，而在老齡化的日本，這個比率不到40%。
年齡因素之外，開發中經濟體如果出口「人力工時」，例如提供類似於客服中心的服務，尤其會想利用生成式AI提升效率，帶來「人力擴增」的效果。
整個亞太地區，有超過60%的員工和超過80%的學生使用生成式AI。
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