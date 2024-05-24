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日通膨連兩個月降溫 核心CPI放緩至2.2% 央行總裁堅持復甦觀點

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本4月通膨進一步放緩至2.2%，符合預期。路透
日本4月通膨進一步放緩至2.2%，符合預期。路透

日本政府周五公布的數據顯示，由於食品通膨較為溫和，4月核心通膨率連續第二個月放緩，但仍高於日本央行設定的2%目標。

日本4月不包括生鮮食品但包括能源價格在內的核心消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲2.2%，符合分析師預估中值，3月上漲了2.6%。該指數已連續25個月位於或高於日本央行目標。

4月剔除生鮮食品和能源價格的CPI，漲幅降至2.4%，也符合預期。這是日本央行密切關注、用來衡量更廣泛通膨趨勢的關鍵指標。

對CPI影響最大的是加工食品價格漲幅放緩到3.5%，部分原因是基期效應，一年前加工食品的價格曾大漲。住宿價格的漲幅也放緩。服務價格較一年前上漲1.7%，漲幅小於前一個月的2.1%。

根據彭博經濟研究，最新通膨數據可能反映出，企業面對消費需求低迷，調漲價格的意願減弱，但不太可能阻止日本央行的貨幣政策正常化。央行3月結束負利率後，希望逐步推高利率。

日圓近期的貶值加劇市場擔憂，成本推動的通膨可能持續存在。當局疑似兩度干預匯市支撐本幣後，日圓仍位於34年低點附近，觀察人士愈來愈警惕日本央行可能提前升息。

經濟學家將更關注本月數據，因為4月是新年度起始月份，這是許多公司調薪或考慮調整商品售價的時間。野村證券資深經濟學家Kohei Okazaki說：「我認為現在開始，薪資上漲將在需求和供應方面穩定施壓推升價格。」

另外，赴義大利參加G7財長和央行總裁會議的日本央行總裁植田和男周四表示，日本經濟正走在溫和復甦的軌道上，疲弱的第1季GDP數據並未改變央行對經濟的看法，而美國經濟是否會軟著陸是全球經濟面臨的最大問題。他這番話可能使市場繼續預期，日本央行將在今年稍晚升息，由目前的近零利率向上調。

日本央行 日本經濟 通膨

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