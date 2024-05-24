油價下滑至近幾月低點 黃金連三跌…獲利了結賣壓持續

國際油價周四連續第四個交易日下跌，收於近三、四個月以來的低點，主要受到美國利率將會維持更高更久的展望拖累。高利率增加借貸成本會令經濟活動減緩，從而抑制石油需求。黃金價格也因為聯準會的鷹派基調，連續第三個交易日走低。

周四（23日）布蘭特原油期貨收跌0.54美元，或0.66%，報每桶81.36美元，這是今年1月以來最低價格。美國西德州原油期貨收跌0.70美元，或0.90%，報每桶76.87美元，創三個月新低。

標普全球發布數據，美國5月企業活動加速至逾兩年來最高水準，但製造商報告一系列投入品價格急升，預示未來幾個月商品通膨可能回升。而美國聯準會（Fed）最近一次利率決策會議紀錄顯示，官員仍懷疑目前的利率是否高到足以抑制頑固的通膨。種種情況都強化了美國利率前景會是更長時間維持高利率。

美國能源資訊局（EIA）最新報告指出，上周美國原油庫存增加180萬桶，但市場的預期是減少250萬桶。不過，美國汽油需求達到去年11月以來的最高水準，這在陣亡將士紀念日（27日）長周末假期前，為能源市場提供了一些支撐。即將展開的這個長周末，一向被認為是美國夏季駕車出遊季的開始。美國汽油消費約占全球石油需求的9%。

瑞穗分析師Bob Yawger說：「對汽油而言，這是一份相當不錯的報告，一切都相當積極。然而，一份報告並不一定就能代表一種趨勢，因此所有人都將關注這樣的表現能否在未來繼續下去。」

石油市場也在期待6月1日石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的會議，將如何決定產量政策。俄羅斯能源部周三稍晚時表示，俄國4月石油產量因「技術原因」超出了OPEC+的配額，將很快向OPEC秘書處提交彌補錯誤的計畫。

美國聯準會的鷹派基調和最新經濟數據，增強美國降息時間點將會推遲的預期，也讓黃金價格連三跌。紐約黃金現貨價格周四跌幅放大至2.08%，收報每英兩2,329.27美元。

紐約金價周一盤中觸及2,450.07美元的新高紀錄後，獲利了結在周四持續進行。

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示，美元上漲加上美國降息前景減弱，催化了這一輪黃金的獲利了結，但他認為下行空間有限，因為「關心聯準會利率前景的投資人實際上並不看多黃金。他們錯過了漲勢，進而也沒有那麼多黃金可賣。因此，雖然我們認為金價在當前水準出現回調，但幅度相對較小」。

瑞銀集團則是將2024年底的黃金預期價格上修至每英兩2,600美元，並建議在2,300美元左右或以下時逢低買進，理由是各央行對黃金的需求提高以及地緣政治的不確定性持續。