Nvidia為AI熱潮注入新動力 對岸軍演擋不住台股粉絲的熱情

賴清德剛接任總統，中國大陸就在台灣週邊展開一年來最大規模軍演，然而市場淡定以對，台灣加權指數周四首次收在21,600點之上，創歷史新高。投資人似乎沒在理會北京方面的口頭威脅，選擇擁包有望成為全球AI熱潮最大受益者之一的台股。

彭博資訊報導，自2022年8月時任美國眾議院議長的裴洛西訪台以來，北京在台灣週邊軍演已經成為例行公事。軍演天數一年年減少，市場韌性有增無減。台股本周有望收漲，創兩個多月來連續收紅周數最長紀錄。截至周四，台幣1個月隱含波動率連續第三個交易日下跌，低於100日和200日移動均線。

前兩次軍演 —— 抗議裴洛西2022年訪台和蔡英文去年過境美國 —— 留給市場的反應時間都很短，而此次北京的反應早在金融市場預料之中，有充分時間消化。自稱「台獨工作者」的賴清德四個多月前一如預期恃勝選。

當時華爾街的主流觀點是，北京的回應可能是擴大軍演，但不大可能進一步升級，部分原因在於對台灣晶片的依賴。這種觀點仍普遍存在，全球投資人對台灣這個AI晶片主要供應方的偏寵有增無減。自1月13日台灣大選以來，台股飆升逾23%，在彭博追蹤的92個全球主要股指中排第四名。

近年來，台灣以科技股為主的股票市場與那斯達克指數的總體相關性愈趨緊密，與AI概念股的相關性尤強。Nvidia和台股加權指數之間的52周滾動相關係數徘徊在0.61左右，自2020年以來平均相關係數為0.51。相比之下，2015年至2019年之間的平均相關係數為0.36，2010年至2014年為0.29。台積電和鴻海在台股指數中的權重合計接近37%，由於AI需求強勁，這兩家公司均料本季營收大增。

上月，在資訊、通信和影音產品出貨量的推動下，台灣對美國的出口較去年同期猛增81.6%，增幅創歷來最大。隨著輝達周四股價收漲，站上1,000美元大關，為全球AI熱注入新活力，來自北京的更多武力威脅料將石沈大海。