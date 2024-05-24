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馬斯克：不贊同拜登對陸製EV課關稅 也不支持給EV稅務優惠

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克說，他不贊同美國總統拜登對中國大陸製電動車課關稅。路透
特斯拉執行長馬斯克說，他不贊同美國總統拜登對中國大陸製電動車課關稅。路透

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）周四表示，不支持美國總統拜登最近宣布的對中國大陸製造的電動車課徵關稅。

巴黎VivaTech會議的問答環節，馬斯克在線上回覆財經頻道CNBC記者提問時說：「特斯拉和我都沒有要求課收這些關稅。事實上，當關稅宣布時，我很意外。」

拜登政府上周表示，陸製電動車進口美國將課徵100%的關稅，以阻止廉價的陸製電動車充斥美國市場。白宮表示，北京政府的補貼使企業過度生產廉價的清潔能源產品，如太陽能板和電動車，超過其國內需求。

馬斯克說，「在中國大陸市場，特斯拉競爭地相當不錯，沒關稅也沒有特殊支持」。他補充表示，也不贊同對電動車提供稅務優惠：「我贊成不對電動車或石油和天然氣徵收關稅，也不採取激勵措施。」

在周四發表上述言論前，馬斯克今年稍早曾說過，如果沒有貿易限制，中國大型電動車公司將碾壓其他地方的競爭對手。

在馬斯克被問及對拜登提出的100%關稅是否會為他向市場推出低價汽車開啟綠燈的看法時，他的電話線斷了，幾分鐘後才重新上線。

美國 電動 馬斯克

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馬斯克表態反對對中國電動車徵收關稅

經濟日報社論／美中經貿走入全面對抗

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