馬斯克：不贊同拜登對陸製EV課關稅 也不支持給EV稅務優惠
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）周四表示，不支持美國總統拜登最近宣布的對中國大陸製造的電動車課徵關稅。
巴黎VivaTech會議的問答環節，馬斯克在線上回覆財經頻道CNBC記者提問時說：「特斯拉和我都沒有要求課收這些關稅。事實上，當關稅宣布時，我很意外。」
拜登政府上周表示，陸製電動車進口美國將課徵100%的關稅，以阻止廉價的陸製電動車充斥美國市場。白宮表示，北京政府的補貼使企業過度生產廉價的清潔能源產品，如太陽能板和電動車，超過其國內需求。
馬斯克說，「在中國大陸市場，特斯拉競爭地相當不錯，沒關稅也沒有特殊支持」。他補充表示，也不贊同對電動車提供稅務優惠：「我贊成不對電動車或石油和天然氣徵收關稅，也不採取激勵措施。」
在周四發表上述言論前，馬斯克今年稍早曾說過，如果沒有貿易限制，中國大型電動車公司將碾壓其他地方的競爭對手。
在馬斯克被問及對拜登提出的100%關稅是否會為他向市場推出低價汽車開啟綠燈的看法時，他的電話線斷了，幾分鐘後才重新上線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言