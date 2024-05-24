美元隨美債殖利率走高 連四漲 企業活動擴張支撐強勢

衡量美元兌六種主要貨幣強弱的美元指數（DXY），周四連續第四天上漲，主要是通膨擔憂打壓美國降息預期，美元追隨美國公債殖利率走高。而同日最新經濟數據顯示，美國5月企業活動擴張速度為兩年來最快，代表了經濟成長在第2季過半時有所回升。

根據彭博資訊報價，周四（23日）美元指數上漲0.17%至105.108。10年期美國公債殖利率則是上漲5個基點至4.47%；2年期國債殖利率攀升6個基點至4.93%。

標普全球（S&P Global）公布跟蹤美國製造業和服務業的美國綜合採購經理人指數（PMI），5月指數躍升至54.4。這是2022年4月以來的最高水準，4月時的終值為51.3。高於50的讀數表示民營部門的企業活動正在擴張。

另外，上周美國初領失業救濟人數略有下降，接近預期，顯示勞動力市場的潛在強度，應能繼續支撐經濟。

Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler說，以匯市的走勢，市場仍對強勁的美國經濟數據做出反應，「我認為美元還有一些上行空間」。 針對聯準會（Fed）最新利率決策會議紀錄偏鷹，Chandler認為，市場預期今年會有兩次降息還是誇大了。

日圓兌美元周四一度貶值0.3%至三周低點157.20日圓兌1美元，在日本5月工廠活動一年來首次出現擴張的數據公布後，貶幅縮小至0.1%，報156.91。

路透周四的一項調查指出，日本企業界一直在努力應對日圓疲軟的問題，近半數受訪日企認為日圓兌美元匯率跌破155對其業務有害，比率大約是將日圓疲軟視為利多的企業的兩倍。

日本銀行（央行）總裁植田和男說，即使上季日本經濟萎縮，央行對日本經濟將逐步復甦的看法沒有顯著變化。美國財政部長葉倫重申，匯率干預應該是一種用得很少的工具，官員在行動時應發出恰當的警告。

英國大選將提前舉行周四對英鎊匯價和英國公債，基本上沒有太大影響。英鎊兌美元下跌0.2%至1.2689美元兌1英鎊。英國首相蘇納克宣布提前舉行全國大選，外界普遍預期蘇納克領導的保守黨將在執政14年後輸給反對黨工黨。不過，荷蘭合作銀行外匯策略主管Jane Foley表示，市場有相當信心，換上工黨政府的話，英國財政政策方面不會有太大改變。