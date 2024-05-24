快訊

疑中邪？學生稱「看見不明物體」！花蓮某國中墾丁畢旅4女1男抽搐、發抖、躁動

楊丞琳22名台明星喊「回歸祖國」！陸網瘋傳「未表態名單」轟：別賺人民幣

新垣結衣、星野源一結婚就分居！日本人為何推崇「分居婚」？

美元隨美債殖利率走高 連四漲 企業活動擴張支撐強勢

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美元本周連續四天上漲。 路透
美元本周連續四天上漲。 路透

衡量美元兌六種主要貨幣強弱的美元指數（DXY），周四連續第四天上漲，主要是通膨擔憂打壓美國降息預期，美元追隨美國公債殖利率走高。而同日最新經濟數據顯示，美國5月企業活動擴張速度為兩年來最快，代表了經濟成長在第2季過半時有所回升。

根據彭博資訊報價，周四（23日）美元指數上漲0.17%至105.108。10年期美國公債殖利率則是上漲5個基點至4.47%；2年期國債殖利率攀升6個基點至4.93%。

標普全球（S&P Global）公布跟蹤美國製造業和服務業的美國綜合採購經理人指數（PMI），5月指數躍升至54.4。這是2022年4月以來的最高水準，4月時的終值為51.3。高於50的讀數表示民營部門的企業活動正在擴張。

另外，上周美國初領失業救濟人數略有下降，接近預期，顯示勞動力市場的潛在強度，應能繼續支撐經濟。

Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler說，以匯市的走勢，市場仍對強勁的美國經濟數據做出反應，「我認為美元還有一些上行空間」。 針對聯準會（Fed）最新利率決策會議紀錄偏鷹，Chandler認為，市場預期今年會有兩次降息還是誇大了。

日圓兌美元周四一度貶值0.3%至三周低點157.20日圓兌1美元，在日本5月工廠活動一年來首次出現擴張的數據公布後，貶幅縮小至0.1%，報156.91。

路透周四的一項調查指出，日本企業界一直在努力應對日圓疲軟的問題，近半數受訪日企認為日圓兌美元匯率跌破155對其業務有害，比率大約是將日圓疲軟視為利多的企業的兩倍。

日本銀行（央行）總裁植田和男說，即使上季日本經濟萎縮，央行對日本經濟將逐步復甦的看法沒有顯著變化。美國財政部長葉倫重申，匯率干預應該是一種用得很少的工具，官員在行動時應發出恰當的警告。

英國大選將提前舉行周四對英鎊匯價和英國公債，基本上沒有太大影響。英鎊兌美元下跌0.2%至1.2689美元兌1英鎊。英國首相蘇納克宣布提前舉行全國大選，外界普遍預期蘇納克領導的保守黨將在執政14年後輸給反對黨工黨。不過，荷蘭合作銀行外匯策略主管Jane Foley表示，市場有相當信心，換上工黨政府的話，英國財政政策方面不會有太大改變。

指數 日本經濟 美國

延伸閱讀

經濟日報社論／美中經貿走入全面對抗

回應中共軍演 華府批北京魯莽 美自信能維持和平穩定

全球PMI報喜牽動降息腳步 路透：為延後下調利率提供空間

科科科技 攻日本有斬獲

相關新聞

Nvidia為AI熱潮注入新動力 對岸軍演擋不住台股粉絲的熱情

賴清德剛接任總統，中國大陸就在台灣週邊展開一年來最大規模軍演，然而市場淡定以對，台灣加權指數周四首次收在21,600點之...

馬斯克：不贊同拜登對陸製EV課關稅 也不支持給EV稅務優惠

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）周四表示，不支持美國總統拜登最近宣布的對中國大陸製造...

葉倫希望G7團結一致 對中國過剩產能築起「反對之牆」

美國財政部長葉倫23日表示，希望以市場為導向的國家，能對中國大陸的國家導向產業政策築起「反對之牆」，為她24、25日在義...

用規模優勢因應競爭 三菱電機和愛信將成立EV零部件合資企業

三菱電機和豐田旗下汽車零部件供應商愛信傳出，正計劃成立一家電動車和混合動力車的零部件合資事業，在價格競爭日益加劇的市場，...

美元隨美債殖利率走高 連四漲 企業活動擴張支撐強勢

衡量美元兌六種主要貨幣強弱的美元指數（DXY），周四連續第四天上漲，主要是通膨擔憂打壓美國降息預期，美元追隨美國公債殖利...

Fed亞特蘭大聯準銀行總裁：貨幣政策需更久 才能放慢經濟成長

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）周四在與史坦福商學院學生的線上討論中表示，貨幣政策在放慢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。