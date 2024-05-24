Fed亞特蘭大聯準銀行總裁：貨幣政策需更久 才能放慢經濟成長

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）周四在與史坦福商學院學生的線上討論中表示，貨幣政策在放慢經濟成長方面的效果不及之前的周期，這強化了要讓利率維持高檔更久以遏制通膨的必要性。

今年對貨幣政策有投票權的波斯提克說，他很高興通膨率繼1-3月那一季幾乎沒有進展之後，重新開始下降，但他認為進展仍然緩慢：「2024年第1季通膨率基本上在盤整，最近的數據表明，或許我們已經度過那個階段，通膨率繼續回到邁向2%之路，但進展緩慢。」

波斯提克表示，由於經濟在疫情期間的演進方式，個人和企業對利率的敏感度降低。他指出，「在通膨激升時，顯然我們會調升利率，那時有債務的人都嘗試鎖定低成本債務」，由於經濟中有那麼多債務曾以更低利率進行再融資，聯準會主要貨幣政策工具的影響就被弱化了。

出於這些原因，他說，「對我們政策利率的敏感度 —— 我們將實施的約束和約束程度將大大降低。我預計這種情況持續的時間會比你可能的預期長得多。」

他周二曾說過，到年底，央行將處於可開始降低利率的狀態，但不太可能在第4季之前。

波斯提克暗示，一旦聯準會開始降息，他不太願意改變方向，因為這會給經濟帶來不確定性。他周四說：「有個目標，我認為很重要，那就是只朝一個方向前進，所以不要降息後又升息，然後又降息，再升息，因為我認為這會創造出政策不確定性。」

聯邦公開市場委員會（FOMC）下次開會是6月11-12日。