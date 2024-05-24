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Nvidia市值暴增2,200億美元 黃仁勳身家超過美首富家族每位成員

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Nvidia市值周四暴增2,200億美元，聯合創辦人兼執行長黃仁勳的身家超過美國首富家族的成員。美聯社
Nvidia市值周四暴增2,200億美元，聯合創辦人兼執行長黃仁勳的身家超過美國首富家族的成員。美聯社

受惠全球AI晶片採用熱潮的美國AI晶片大廠輝達（Nvidia）周四股價大漲，至市值一日暴增近2,200億美元，因為強勁的財測表明相關運算支出依舊強勁。現年61歲的聯合創辦人黃仁勳，個人財富也因此一舉超越美國首富Walton家族的每位成員。

Nvidia周三給出第2季營收大約280億美元的展望，超過分析師預估的268億美元。在資料中心部門大幅成長的加持下，Nvidia截至4月28日的第1季業績也輾壓市場預期。

財報發布前，Nvidia面臨的最大問題是，最新數據能否證明其股價具合理性。截至周三，該股今年來大漲92%，因投資者其繼續打破預期寄有厚望。

Nvidia的業績沒讓人失望。黃仁勳大談新時代的曙光，進一步激發投資人的亢奮情緒：「這是新工業革命的開始，太讓人振奮了。」

該股周四收漲9.3%報1,037.99美元，年內漲幅擴大到110%。市值在一天之內暴增近2,200億美元，至2.55兆美元，增幅遠遠超過了昔日半導體霸主英特爾（Intel）整家公司大約1,280.5億美元的市值。輝達280億美元營收預測是英特爾的兩倍以上。

因股價大漲，財富幾乎全來自於輝達股票的黃仁勳，淨身家在周四躍增至913億美元，在彭博億萬富豪指數的排名前進三名，成為全球第17名的大富豪。超過了Walton家族最富有的三位成員，包括現年75歲的Jim Walton淨資產865億美元、他的79歲長兄Rob Walton淨資產846億美元、他們74歲的的妹妹Alice Walton則有身家838億美元。Walton家族的財富加總起來接近3,000億美元，是僅次於阿布達比統治家族Al Nahyans的全球第二富豪世家。

業績 美國 財富

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