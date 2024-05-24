台積電ADR續漲0.6% 換算台幣維持在千元以上
台積電ADR周四繼續上漲0.6%，收在157.09美元，換算台幣仍維持在千元以上，較台北交易溢價15.74%。費城半導體指數同日則是微跌0.02%。
周四美國股市三大指數均收跌。道瓊工業指數下跌605.78點或1.53%，收在39,065.26點；標普500指數下跌39.17點或0.74%，收在5,267.84點；那斯達克指數下跌65.51點或0.39%，收在16,736.03點。
台灣加權股價指數周四上漲55.60點，收在21,607.43點，台積電漲1.27%，收在875.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 177.12 +0.46 161.50 +9.67
中華電 CHT 126.61 +0.31 127.00 -0.31
台積電 TSM 1,012.70 +0.60 875.00 +15.74
聯電 UMC 55.25 -0.92 56.00 -1.34
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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