台積電ADR續漲0.6% 換算台幣維持在千元以上

中國大陸外交部本周宣布對12家美國國防企業和10名美國個人採取反制措施，並考慮將歐美進口汽車關稅調高至25%。最新的反制目標包括洛克希德馬丁、雷神飛彈系統以及通用動力資訊科技公司的高階主管。 中國大陸近年來厚植經濟實力後，也開始獲得對其他國家實施制裁的影響力，自2018年以來，北京已頒布至少九項立法制裁條款，聯合報數位版為讀者解析北京出手制裁的時間點，與背後可能的意義。

2024-05-24 06:00