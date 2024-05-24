受通膨擔憂拖累 美股收跌 但Nvidia收盤突破1,000美元大關

美國股市周四收跌，儘管輝達（Nvidia）股價因受強勁營收預測推動大漲，但經濟數據顯示通膨仍然是令人擔憂的問題，可能令美國聯邦準備理事會（FED）推遲降息。

道瓊工業指數下跌605.78點，跌幅1.53%，報39,065.26點；標普500指數下跌39.17點，跌幅0.74%，報5,267.84點；那斯達克指數下跌65.51點，跌幅0.39%，報16,736.03點。

在季度營收預測高於預期並宣布拆股後，Nvidia跳漲9.32%，收盤首次突破每股1,000美元大關，並幫助那斯達克指數和標普500指數稍早創下盤中紀錄新高。

但股市隨後回吐漲幅，經濟數據顯示美國5月物價壓力增加，企業活動加速，且初次請領失業金人數減少表明勞動市場依然穩固。

The Macro Institute資深投資策略師Brian Nick表示：「大家現在預期的是增長數據令人失望、通膨數據放緩以及降息，而今天上午......這讓人們措手不及。任何看似好消息的東西被當成壞消息，表明我們仍處於這種聯準會釋然性上漲階段，市場普遍對利率停止上升感到高興，但最糟糕的事情是利率從現在的水準繼續上升。”

數據公布後，美國公債殖利率上漲，這對小型股造成沉重打擊，羅素2000指數下跌1.6%，創4月30日以來最大單日跌幅。

Nvidia跳漲推動標普500指數科技股攀升0.56%，成為周四11大類股中唯一上漲的。不過，儘管Nvidia上漲，晶片股整體下跌，費半指數下跌0.02%。

本月股市屢創紀錄新高，部分原因是對AI的樂觀情緒、穩健的財報季以及聯準會今年降息的希望重燃。Nvidia在2023年大漲約240%後，今年迄今上漲約110%。

根據芝商所的FedWatch工具，目前市場預計9月降息至少25個基點的概率為52.2%，低於一周前的近67%。

道瓊工業指數下跌，部分原因是波音重挫7.55%，稍早之前這家美國飛機製造商預測2024年自由現金流將為負，原因是交付緩慢。波音給藍籌股道指的跌幅貢獻了超過90點。道指收低1.53%，創2023年3月22日以來的最大單日跌幅。

美國杜邦收高0.48%，但漲幅較稍早大幅收窄，該公司此前宣布計劃分拆為三家上市公司。

Ticketmaster母公司Live Nation急挫7.81%，因美國司法部與30個州，以及哥倫比亞特區周四聯合提起訴訟，要求拆分該公司。