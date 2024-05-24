輝達股票一拆十 3,000元就能當股東
輝達（NVIDIA）於22日財報會議中，意外宣布分割股票，6月7日起一股拆成十股，為2021年5月來首度分割，讓目前每股逾1,000美元的股票更「親民」，也意味下月起，只要100美元（約新台幣3,200元）就能當輝達股東。
輝達表示，6月7日起每股股票將分割為十股，以讓員工和投資人更能投資，截至6月6日收盤止擁有每股普通股的股東，將在6月7日收盤後額外獲得九股，經分割調整後的股價將在6月10日起生效。
輝達也提高股利150%，季配息從每股4美分增加到每股10美分，將在6月28日發放，條件為截至6月11止為股東者，由於股息是在分割後派發，所以拆分後股息將為每股1美分。
分析師指出，輝達分割股票又加發股息，有望進一步緩解投資人對輝達股價後市的疑慮。輝達上次分割股票為2021年5月，當時一股拆分為四股。
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