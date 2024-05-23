CNN：Fed會議紀錄嚇壞了華爾街

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
美國聯準會（Fed）22日公布的最近一次利率會議記錄，釋出部分官員的鷹派訊息，令華爾街投資人惴惴不安。 路透
美國聯準會（Fed）22日公布的最近一次利率會議記錄，釋出部分官員的鷹派訊息，令華爾街投資人惴惴不安。 路透

隨著最新數據顯示美國第1季通膨趨緩，本周稍早有些美國聯準會（Fed）官員說不再擔心通膨復熾，樂觀情緒推升美股三大指數創紀錄新高。但現在渴望降息的華爾街再度惴惴不安，因為根據22日公布的Fed上次會議紀錄，多位官員表示若有必要，願意升息，而且金融條件的限制性是否足以阻止通膨再起，也令人質疑 。

CNN報導，這份會議紀錄令投資人驚慌失措，美股道瓊工業指數22日盤中嚇跌超過300點。此外，Fed的會議紀錄似乎打臉了Fed理事沃勒（Christopher Waller）的說法，他前一天接受CNBC訪問說，Fed可能「在今年底前」降息。這位美國貨幣政策動向的重要訊息傳遞者也在當天稍早說，「數據顯示通膨並未加速」。

但一些金融界領袖仍懷疑Fed覺得有足夠信心很快降息。高盛執行長蘇德巍（David Solomon）22日說，聯準會今年可能不會開始降息。他仍認為不會降息，而且通膨將更黏著。

日前在美國公布的4月消費者物價指數（CPI）數據傳來好消息後，Fed官員對通膨的語氣聽起來更樂觀一些。Fed副主席傑佛森（Philip Jefferson）20日在美國抵押貸款銀行協會（MBA）舉辦的活動上說，4月CPI數據「對我們是個好徵兆」。

聯準會（Fed）主席鮑爾說，這可能只是給高利率一些時間來發酵的問題。他在與歐洲央行（ECB）理事諾特會談時說：「我們被告知的訊息是，我們需要有耐心，並讓限制性政策完成其工作。」

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特20日告訴彭博資訊，她也認為利率高到足以應付通膨。但儘管Fed對通膨充滿希望，但市場仍對實際會發生的情況以及Fed將採取的行動感到不安

E*TRADE的交易與投資董事總經理拉爾金（Chris Larkin）22日在研究報告說，現在Fed說想要看到更多通膨趨緩的證據，意味著更高更久的利率會持續到實現通膨目標為止。

他說，交易員將須等到下周五（31日）的個人消費支出（PCE）指數出爐，才能得到另一個重要的通膨數據，並更新他們對降息的預期。

Fed 美國 通膨

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