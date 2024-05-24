Fed官員意外放鷹…懷疑目前利率水準約束力 準備必要時升息

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國聯準會上次利率決策的會議紀錄顯示，原本偏鴿的決策意外有雜音。 路透
美國聯準會上次利率決策的會議紀錄顯示，原本偏鴿的決策意外有雜音。 路透

美國聯準會Fed）上次利率決策的會議紀錄顯示，原本偏鴿的決策意外有雜音，幾位（various）官員懷疑當前利率水準是否具備足夠約束力，準備在必要時升息，且放慢縮減資產負債表步調的決策也非一致同意。市場隨即調降Fed的降息預期，高盛執行長蘇德巍便認為今年不會降息。

Fed在4月30日~5月1日的決策會議紀錄顯示，與會官員評估目前政策「情勢良好」，但也提到第1季通膨數據令人失望，「若要獲得通膨持續向2%下滑的更強信心，利率維持在高點的時間可能要比原先預期更久」，且幾位官員也願意在必要時緊縮政策。

會議紀錄顯示，官員雖評估整體政策具約束力，但認為高利率對經濟的影響可能低於以往，且長期中性利率（不會減慢、也不會刺激需求的利率水準）可能高於先前所想，「許多官員評論了對約束力程度的不確定」。

相較下，Fed主席鮑爾當時表示，他預期當前利率將隨時間把通膨率壓至2%目標值，下一步不太可能是升息。他後來在本月14日重申：「我們需要耐心，讓約束性的政策發揮作用。」

Fed會議紀錄出爐後，與Fed利率掛鉤的期貨合約定價暗示，9月前降息的機率約為59%，略低於會議紀錄公布前。野村經濟學家也把Fed首次降息的預估時機，從原本的7月延至9月，而且不排除延到9月之後。

蘇德巍22日表示，他目前預測Fed今年會降息「零次」，因為政府支出與人工智慧（AI）基建支出，已使經濟更強韌。

會議紀錄也顯示，Fed決議放慢縮表步伐的決策，也未獲所有官員一致支持，一些官員支持維持目前的縮表步調，或支持更高的每月減持上限。Fed當時決議，6月起美國公債每月減持上限從600億美元降至250億美元，抵押擔保證券（MBS）每月減持上限維持在350億美元不變。

Fed 美國聯準會 降息

延伸閱讀

阿根廷美元化 總統：披索將成博物館珍品

降息前債券ETF布局好時機？00933B總報酬率達13.3% 專家：金融債就是穩

FED要耐心等通膨降溫再降息！網曝「這時間前」都只是打嘴砲

群益臺灣加權正2 看旺

相關新聞

「山崎麵包」接班人傳總公司身亡 員工爆內幕：父親逼上班拒醫囑

日本雜誌《週刊新潮》過去4期詳細報導了總銷售額超過1兆日圓的麵包業界巨頭「山崎集團」內情，最新一期則揭露了發生在「山崎麵...

首次！Nvidia早盤直接飛越1000美元大關 帶動標普、那指走高

在晶片大廠輝達（Nvidia）的亮眼財報加深投資人對人工智慧（AI）熱潮的信心帶動下，標普500指數和以科技股為主的那斯...

Nvidia市值奔向2.5兆美元 將等同「1先進國家」所有上市公司市值總和

人工智慧（AI）飆股輝達（Nvidia）第1季財報和財測再度帶給市場大驚喜，預料23日股價可望大漲，市值將奔向2.5兆美...

新聞集團與OpenAI 達授權協議

華爾街日報所屬的「新聞集團」與人工智慧（ＡＩ）生成公司OpenAI達成重要的內容授權協議。華爾街日報廿二日報導，知情人士...

Fed官員意外放鷹…懷疑目前利率水準約束力 準備必要時升息

美國聯準會（Fed）上次利率決策的會議紀錄顯示，原本偏鴿的決策意外有雜音，幾位（various）官員懷疑當前利率水準是否...

中芯躍全球晶圓代工三哥

最新研究報告顯示，若以營收計算，中國大陸最大晶片製造商中芯國際（SMIC），今年第1季首度晉升為全球第三大晶圓代工廠，超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。