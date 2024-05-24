Fed官員意外放鷹…懷疑目前利率水準約束力 準備必要時升息

美國聯準會（Fed）上次利率決策的會議紀錄顯示，原本偏鴿的決策意外有雜音，幾位（various）官員懷疑當前利率水準是否具備足夠約束力，準備在必要時升息，且放慢縮減資產負債表步調的決策也非一致同意。市場隨即調降Fed的降息預期，高盛執行長蘇德巍便認為今年不會降息。

Fed在4月30日~5月1日的決策會議紀錄顯示，與會官員評估目前政策「情勢良好」，但也提到第1季通膨數據令人失望，「若要獲得通膨持續向2%下滑的更強信心，利率維持在高點的時間可能要比原先預期更久」，且幾位官員也願意在必要時緊縮政策。

會議紀錄顯示，官員雖評估整體政策具約束力，但認為高利率對經濟的影響可能低於以往，且長期中性利率（不會減慢、也不會刺激需求的利率水準）可能高於先前所想，「許多官員評論了對約束力程度的不確定」。

相較下，Fed主席鮑爾當時表示，他預期當前利率將隨時間把通膨率壓至2%目標值，下一步不太可能是升息。他後來在本月14日重申：「我們需要耐心，讓約束性的政策發揮作用。」

Fed會議紀錄出爐後，與Fed利率掛鉤的期貨合約定價暗示，9月前降息的機率約為59%，略低於會議紀錄公布前。野村經濟學家也把Fed首次降息的預估時機，從原本的7月延至9月，而且不排除延到9月之後。

蘇德巍22日表示，他目前預測Fed今年會降息「零次」，因為政府支出與人工智慧（AI）基建支出，已使經濟更強韌。

會議紀錄也顯示，Fed決議放慢縮表步伐的決策，也未獲所有官員一致支持，一些官員支持維持目前的縮表步調，或支持更高的每月減持上限。Fed當時決議，6月起美國公債每月減持上限從600億美元降至250億美元，抵押擔保證券（MBS）每月減持上限維持在350億美元不變。