聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞集團與OpenAI 達授權協議

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導
生成式AI公司OpenAI與新聞集團（News Corp）簽訂內容授權協議。知情人士說，五年期間的價值可能超過2.5億美元。路透
生成式AI公司OpenAI與新聞集團（News Corp）簽訂內容授權協議。知情人士說，五年期間的價值可能超過2.5億美元。路透

華爾街日報所屬的「新聞集團」與人工智慧（ＡＩ）生成公司OpenAI達成重要的內容授權協議。華爾街日報廿二日報導，知情人士透露，該協議允許OpenAI使用「新聞集團」新聞出版品內容，以回答使用者查詢並培訓其技術；新聞集團則獲得現金等補償，未來五年的價值可能超過二億五千萬美元，也將對新聞出版業產生深遠影響。

新聞集團執行長湯姆森給員工的備忘錄表示，「此協議承認優質新聞存在附加價值。數位時代特徵往往是發行者占主導地位，以犧牲創作者利益為代價；許多媒體公司已被無情的科技浪潮掃走。我們有責任把握此天賜良機。」廿二日新聞集團Ａ股盤後交易上漲百分之四。

OpenAI聊天機器人ChatGPT等生成式ＡＩ工具興起，可望改變出版業。ＡＩ公司渴望獲得出版商內容，幫助他們完善模型並創造ＡＩ驅動搜尋等新產品。新聞出版商為確保從使用其智慧財產權的過程中獲得高額報酬，業內正展開複雜且緊繃的談判。許多記者則擔心ＡＩ影響其新聞編輯工作。

華爾街日報指出，新聞集團與OpenAI的交易，是出版商因應生成式ＡＩ興起而採取不同作法的最新例證。

在與新聞集團達成協議前，OpenAI已與Politico和商業內幕母公司Axel Springer、美聯社、法國世界報、金融時報等出版商建立商業合作夥伴關係。

紐約時報等其他出版商則是選擇上法庭與OpenAI及其支持者微軟對抗，指控OpenAI未經許可就將其內容拿來訓練ＡＩ工具、為用戶提供答案。OpenAI表示這類訴訟沒有法律依據。

知情人士透露，新聞集團和OpenAI達成的協議，保證不會在新聞集團內容一發布就交給ChatGPT使用。

新聞集團出版品包括華爾街日報、巴隆金融周刊、市場觀察網站、紐約郵報、英國泰晤士報、太陽報和澳洲人報。

出版業 紐約時報 華爾街

延伸閱讀

輝達上季營收260億 股價飆逾6% 市值破2兆元

內容值錢！OpenAI與新聞集團簽協議 五年價值可能超過2.5億美元

新聞集團授權OpenAI內容使用 5年價值2.5億美元

童子賢：G20、歐盟都提倡核電

相關新聞

「山崎麵包」接班人傳總公司身亡 員工爆內幕：父親逼上班拒醫囑

日本雜誌《週刊新潮》過去4期詳細報導了總銷售額超過1兆日圓的麵包業界巨頭「山崎集團」內情，最新一期則揭露了發生在「山崎麵...

首次！Nvidia早盤直接飛越1000美元大關 帶動標普、那指走高

在晶片大廠輝達（Nvidia）的亮眼財報加深投資人對人工智慧（AI）熱潮的信心帶動下，標普500指數和以科技股為主的那斯...

Nvidia市值奔向2.5兆美元 將等同「1先進國家」所有上市公司市值總和

人工智慧（AI）飆股輝達（Nvidia）第1季財報和財測再度帶給市場大驚喜，預料23日股價可望大漲，市值將奔向2.5兆美...

新聞集團與OpenAI 達授權協議

華爾街日報所屬的「新聞集團」與人工智慧（ＡＩ）生成公司OpenAI達成重要的內容授權協議。華爾街日報廿二日報導，知情人士...

Fed官員意外放鷹…懷疑目前利率水準約束力 準備必要時升息

美國聯準會（Fed）上次利率決策的會議紀錄顯示，原本偏鴿的決策意外有雜音，幾位（various）官員懷疑當前利率水準是否...

中芯躍全球晶圓代工三哥

最新研究報告顯示，若以營收計算，中國大陸最大晶片製造商中芯國際（SMIC），今年第1季首度晉升為全球第三大晶圓代工廠，超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。