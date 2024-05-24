新聞集團與OpenAI 達授權協議

華爾街日報所屬的「新聞集團」與人工智慧（ＡＩ）生成公司OpenAI達成重要的內容授權協議。華爾街日報廿二日報導，知情人士透露，該協議允許OpenAI使用「新聞集團」新聞出版品內容，以回答使用者查詢並培訓其技術；新聞集團則獲得現金等補償，未來五年的價值可能超過二億五千萬美元，也將對新聞出版業產生深遠影響。

新聞集團執行長湯姆森給員工的備忘錄表示，「此協議承認優質新聞存在附加價值。數位時代特徵往往是發行者占主導地位，以犧牲創作者利益為代價；許多媒體公司已被無情的科技浪潮掃走。我們有責任把握此天賜良機。」廿二日新聞集團Ａ股盤後交易上漲百分之四。

OpenAI聊天機器人ChatGPT等生成式ＡＩ工具興起，可望改變出版業。ＡＩ公司渴望獲得出版商內容，幫助他們完善模型並創造ＡＩ驅動搜尋等新產品。新聞出版商為確保從使用其智慧財產權的過程中獲得高額報酬，業內正展開複雜且緊繃的談判。許多記者則擔心ＡＩ影響其新聞編輯工作。

華爾街日報指出，新聞集團與OpenAI的交易，是出版商因應生成式ＡＩ興起而採取不同作法的最新例證。

在與新聞集團達成協議前，OpenAI已與Politico和商業內幕母公司Axel Springer、美聯社、法國世界報、金融時報等出版商建立商業合作夥伴關係。

紐約時報等其他出版商則是選擇上法庭與OpenAI及其支持者微軟對抗，指控OpenAI未經許可就將其內容拿來訓練ＡＩ工具、為用戶提供答案。OpenAI表示這類訴訟沒有法律依據。

知情人士透露，新聞集團和OpenAI達成的協議，保證不會在新聞集團內容一發布就交給ChatGPT使用。

新聞集團出版品包括華爾街日報、巴隆金融周刊、市場觀察網站、紐約郵報、英國泰晤士報、太陽報和澳洲人報。